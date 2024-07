Nezaměstnanost zůstala v červnu stejná. Pracovních míst je méně než uchazečů

Míra nezaměstnanosti v Česku v červnu stagnovala na květnových 3,6 procenta. Lidí bez práce bylo na konci června 272 684 lidí, o 1638 méně než v předchozím měsíci. Volných pracovních míst je nadále méně než zájemců o práci, proti předchozímu měsíci jich ubylo o 2965 na 263 552. Převis poptávky nad nabídkou práce trvá sedmý měsíc v řadě. Vyplývá to z údajů, které v úterý zveřejnil Úřad práce ČR. Praha 10:34 9. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvyšší nezaměstnanost byla v červnu v Ústeckém kraji (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Loni v červnu byla nezaměstnanost o dvě desetiny procentního bodu nižší, činila 3,4 procenta.

Úřad práce uvedl, že v letošním červnu míra nezaměstnanosti vyčerpala sezonní zdroje poklesu a oproti květnu již dále neklesala.

„Za červen jsme nezaznamenali žádnou zásadní změnu v míře nezaměstnanosti. Ta stále zůstává velmi nízká, dokonce opět nejnižší v celé Evropské unii,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Nejvyšší nezaměstnanost byla v červnu v Ústeckém kraji (5,9 procenta), naopak nejnižší nezaměstnanost (2,7 procenta) byla v Praze a Kraji Vysočina.

Mezi okresy byla nezaměstnanost nejvyšší na Mostecku, kde dosáhla 8,4 procenta. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl v okrese Praha-východ, kde práci hledalo 1,4 procenta lidí.

Na jedno volné pracovní místo připadal v červnu v celostátním průměru zhruba jeden uchazeč o zaměstnání. Největší přetlak na pracovním trhu byl na Karvinsku s 10,3 uchazeče na jednu pozici.

Nejméně nezaměstnaných v poměru k nabídce míst připadlo na Mladoboleslavsku, a to 0,2 uchazeče na jedno místo.

Z hlediska stupně vzdělání byli v červnu bez práce nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nižší kvalifikací, především vyučení bez maturity a se základním vzděláním.

‚Nikdo už mě nechce.‘ Každý čtvrtý nezaměstnaný v Moravskoslezském kraji je bez práce přes dva roky Číst článek

Zaměstnavatelé mají nejčastěji zájem o dělníky při výstavbě budov, o obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky, o montážní dělníky, kuchaře, o řidiče nákladních automobilů a tahačů nebo uklízeče.

Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze a ve Středočeském kraji, kde úřady nabízejí 79 000, respektive 51 000 míst.

Počet lidí v evidenci pracovních úřadů zahrnuje i nezaměstnané, kteří nemohou okamžitě nastoupit do práce. Jsou to například lidé na rekvalifikačních kurzech, nezaměstnané ženy na mateřské dovolené, vězni nebo nezaměstnaní v pracovní neschopnosti.

Takzvaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, kteří mohli ihned nastoupit do práce, bylo v Česku v červnu 250 337.

Z dat Úřadu práce ČR vyplývá, že od napadení Ukrajiny Ruskem v únoru 2022 do konce letošního června získalo práci celkem 436 143 Ukrajinců, kteří dostali dočasnou ochranu, zhruba 67 procent jsou ženy.

Někteří uprchlíci se mezitím již vrátili zpět domů nebo ze zaměstnání odešli. Ke konci června jich na území ČR pracovalo 123 813, nejvíce, téměř 21 900, ve Středočeském kraji.

Nejčastěji pracují jako pomocníci ve stavebnictví, výrobě a v dopravě nebo jako montážní dělníci výrobků a zařízení, dále také jako obsluha stacionárních strojů a zařízení. „V určitých oblastech tak zaměstnavatelé získali zaměstnance, které tolik potřebovali,“ uvedl ÚP.