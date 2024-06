Očekáváme, že solidarita zafunguje a nejprve přijdou ti nejpotřebnější, říká k Liberty šéf Úřadu práce

Zaměstnanci ostravské huti Liberty, která na sebe minulý týden podala insolvenční návrh, mohou od pondělka žádat o náhradu mzdy. Týká se to zhruba 5000 lidí. „Současnou primární snahou je kompenzovat mzdové nároky za dlužné mzdy. Na to jsme připraveni i tak, že žádosti rozvezeme do celé republiky, abychom je dokázali zprocesovat rychle,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál generální ředitel Úřadu práce Daniel Krištof. Rozhovor Praha 10:07 17. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zaměstnanci Liberty budou žádat kompenzaci mezd | Foto: František Tichý | Zdroj: Český rozhlas

Čekáte velký zájem o vaši pomoc v Liberty?

Očekáváme, že solidarita, na kterou jsme apelovali my i odbory, zafunguje. To znamená, že v prvních dnech přijdou jen ti lidé, kteří řeší nějakou aktuální finanční tíseň a ty peníze potřebují rychle.

Věřím, že solidarita je něco, co my Češi umíme. Očekávám tedy, že v prvních dnech to skutečně budou ti lidé, kteří pomoc potřebují urgentně, abychom dokázali pomoci rychle.

Když lidé přijdou k mobilnímu pracovišti Úřadu práce v Liberty, jaké dokumenty musí mít s sebou?

Dobrou zprávou je, že jsme navázali spolupráci s personalisty Liberty, od nichž přebíráme data, a ty žádosti fungují. V praxi to znamená, že potřebujeme, aby se data žadatele potkala s daty od zaměstnavatele, Liberty. A tím, že na místě máme deset mobilních týmů, které vždy tvoří náš člověk a personalista, data se setkají.

Jsou to stejná data, která standardně potřebujete pro mzdovou účtárnu, nejsou tam žádná zrádná překvapení.

Vy jste zmínil, že lidé dostanou výplatu, kterou měli dostat už v pátek. S čím vším může mobilní tým Úřadu práce ještě pomoci?

Současnou primární snahou je kompenzovat mzdové nároky za dlužné mzdy. Na to jsme připraveni i tak, že žádosti rozvezeme do celé republiky, abychom je dokázali zprocesovat rychle.

Z předchozí zkušenosti také víme, že bude zájem i o rekvalifikace a digitální kurzy. Na druhou stranu většina těch zaměstnanců skutečně ráda dělá svou práci a spíše vyhlížejí, jestli se objeví nový investor, který bude huť provozovat dál.

V minulém týdnu jsme o tom zaznamenali nějaké informace, zatím velmi zhruba. Dokážete tedy lidem sehnat i jinou práci?

Zrovna teď zájem o jinou práci není až tak velký. Hlavní diskuse se točí kolem kompenzace mzdových nároků a toho, že zaměstnanci v pátek nedostali mzdu, kterou dostat měli.

Pokud by se situace překlopila do této roviny, jak je to v současnosti s nabídkou volných pozic v kraji?

Je pravda, že Moravskoslezský kraj aktuálně trpí strukturální nezaměstnaností. Nezaměstnanost je tam teď skutečně vyšší. Na druhou stranu pořád trvá zájem o profese v oblasti IT nebo třeba v oblasti řemesel, konkrétně například o svářeče.

Je tedy potřeba absolvovat nějaké rekvalifikační kurzy? Platí je Úřad práce. Mají šanci se uplatnit i lidé nad 50 let?

Dle mého názoru tímhle trochu předbíháme. Naše snaha bude potom, co odbavíme mzdové náklady, aby ti lidé měli klid a jistotu, že dokážou pokrýt své náklady. Víme, že jsou mezi nimi matky samoživitelky nebo rodiny, kde většina členů pracuje v Liberty, třeba i většina členů širší rodiny.

To je teď naše priorita, ale samozřejmě pak budeme nahlížet na jednotlivé případy individuálně. S každým klientem budeme zvlášť řešit, jak pomoci jemu konkrétně. Pomoc se může různit, na což jsme připraveni, ale aktuálně to není na pořadu dne.

To bude znamenat asi velký nárůst agendy pro vaše lidi. Najednou tady máme 5000 lidí, kteří potřebují pomoc Úřadu práce. Ŕíkal jste, že mobilní tým bude čítat asi deset lidí. Bude spolupracovat s místními personalisty, pak rozvážet žádosti po republice. Nebudou vám přesto chybět úředníci na vykonávání standardní agendy Úřadu práce?

Ultimátní prosbou a očekáváním je, že na začátku si skutečně přijdou zažádat ti, kteří to nejvíce potřebují. Důležité je, aby zafungovala česká solidarita, kterou máme jako národ v povaze. Proto neočekáváme na začátku příliš velký nápor, který by úřad přetížil.

I tak je ale přetížení samozřejmě možné. Pak bychom museli spustit ještě krizovější scénář. Na druhou stranu je na základě minulých zkušeností potřeba říct, že zaměstnanci už dopředu trošku tušili, že zaměstnavatel není v optimálním stavu, tudíž si dopředu vytvořili finanční rezervu. Většina zaměstnanců tudíž žádá na konci celé tři měsíce dohromady.

Nápor v prvním měsíci způsobí lidé, kteří jsou ve finanční nouzi. Pokud by bylo úplně zle, tak dokážeme pomoci i prostřednictvím dávkového systému, který máme k dispozici také. V případě potřeby můžeme i posílit mobilní týmy na místě.

Jde o svým způsobem unikátní situaci, něco podobného asi Úřad práce v tomto rozsahu ještě nezažil.