‚Nikdo už mě nechce.‘ Každý čtvrtý nezaměstnaný v Moravskoslezském kraji je bez práce přes dva roky

Jmenuje se Jan a takto po 15 letech v evidenci úřadu práce popsal, jak to zvládá: „První tři roky jsou vždycky kritické, potom si na to nějak zvyknete. Nikdo už mě nechce.“ A další příběh: „Nezaměstnaný jsem přes sedm let. Pracoval jsem, ale vždycky mě ve zkušební době vyhodili,“ říká pan Honza z Ostravy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Martina Knitla

Mezi dlouhodobě nezaměstnanými převažují lidé starší, se zdravotním omezením, bez vzdělání, pečující o jiné a v mnoha případech i sociálně nepřizpůsobiví. Déle než rok je 38 procent nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji, déle než dva roky každý čtvrtý v evidenci.

Názorné je podle Petra Prokopa, ředitele ostravského úřadu práce, jedno číslo – průměrná délka nezaměstnanosti. „Průměrná doba setrvání všech uchazečů v evidenci byla v našem kraji 752 dnů. Za celou Českou republiku je to necelých 500 dnů, takže v tomto kritériu jsme na tom v porovnání s jinými kraji nejhůř,“ upozorňuje Prokop.

Byly ale doby, třeba v roce 2015, kdy byla na Ostravsku déle než rok bez práce více než polovina nezaměstnaných. Teď je jich méně. A liší se to výrazně i v rámci kraje. „Máme tu okresy jako Karviná a Ostrava, které na tom jsou opravdu nejhůř, nejlépe na tom je Nový Jičín, který v tom celorepublikovém srovnání 77 okresů je 68. – až na konci, takže je na tom nejlíp,“ dodává Prokop.

Celorepublikově přibylo nezaměstnaných déle než rok o zhruba dva procentní body. Statistiku ale ovlivňují i extrémní případy. Třeba v Ostravě má úřad práce nezaměstnané, kteří jsou bez místa déle než 32 let.