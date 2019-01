Pád vlády by mohl prospět řeckému premiérovi Tsiprasovi i jeho straně

Řecký premiér Alexis Tsipras se po odchodu menšího koaličního partnera rozhodl požádat parlament o důvěru. Jeho šance na úspěch nejsou velké. Žádná z opozičních stran mu svou podporu neslíbila. Pád kabinetu by ale paradoxně mohl pomoci samotnému Tsiprasovi i premiérově politické straně Syriza. Zbavili by se tíže blížících se těžkých rozhodnutí. Komentář Athény 6:05 15. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řecký premiér Alexis Tsipras | Foto: Yorgos Karahalis | Zdroj: ČTK/AP

V Řecku existuje celá řada důvodů, proč by měly být dny stávajícího kabinetu dávno sečtené. Makroekonomická čísla mluví o ekonomickém růstu a oživení, na životě běžných Řeků se to ale zatím neprojevilo.

V zemi se sice snížila nezaměstnanost, ale i tak dosahuje hrozivých 19 procent. Seškrtání vládních výdajů je obzvláště citelné v dostupnosti veřejných služeb. Zdravotnictví, školství i silnice jsou v hrozném stavu.

Tsipras v průběhu své vlády také přistoupil na podmínky třetího memoranda mezinárodních věřitelů, které byly historicky nejpřísnější. Z radikálně levicového politika se postupem času dostal blíže levému středu. V podstatě se stal sociálním demokratem.

Odejít na vrcholu?

Z jeho původních slibů neustoupit ekonomickým požadavkům zahraničí nezbylo skoro nic. Řeckému premiérovi, který se z noční můry unijních politiků proměnil ve vítaného hosta a hostitele zahraničích partnerů, teď ale hrozí zlomit vaz národovecká otázka.

Předvolební průzkumy totiž mluví zcela jasně. Syriza zaostává za opoziční Novou demokracií o devět až dvanáct procent. Koaliční Tsiprasův partner, strana Nezávislí Řekové, by se už do parlamentu nedostala.

Nezbylo jí tedy nic jiného, než udeřit na národoveckou notu, oprášit konzervativní hodnoty a kvůli dohodě s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií z vlády odejít. Zatím neodešli všichni její zástupci. Část ve vládě zůstává na nižších pozicích.

Vyčkávají, jestli uspěje Tsiprasův chytrý tah snížit při hlasování o důvěře potřebné kvórum. Když totiž vláda požádá o důvěru sama, potřebuje méně hlasů, než když se jí pokusí vyslovit nedůvěru opozice. Ta volá po předčasných volbách už čtvrtý rok. Měla by si ale dát pozor, co si přeje. Mohlo by se jí to totiž splnit.

Alexis Tsipras by se s mocí loučil s aureolou politika, který mohl odejít po prvním neúspěchu a nad vším si umýt ruce. Mohl z opozice kritizovat, vyhnout se nepopulárním opatřením a nepopudil by veřejné mínění dohodou s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií. Neudělal to, a vládnul dál. Pokud ale odejde teď, mohl by k dobru svému i své strany přičíst další kladné body.

Podařilo se mu zabránit dalším škrtům v důchodech. Slíbil zvýšit minimální mzdu, snížit některé daně a za dohodu se sousední zemí obdržel chválu Západu. Tsipras by se také vyhnul povinnosti vypořádat se s negativními dopady soudních rozhodnutí na státní rozpočet. Jeden výnos za druhým totiž označuje část předchozích škrtů za neústavní a ukládá řecké vládě zpětně občanům doplatit velké částky.

Případný pád Tsiprasovy vlády by tedy jeho straně umožnil odejít na vrcholu. Argumentovat, že Syriza chtěla, snažila se, ale situace jí neumožnila pokračovat.

Naopak opozice by v první řadě musela převzít kormidlo ekonomické obnovy a návratu na finanční trhy dříve, než je vše připravené. Musela by se také vypořádat s tlakem zahraničí na schválení dohody se sousední zemí. Tsiprasova Syriza v případě předčasného konce její vlády zvýší své šance na úspěch. Obzvláště v případě splnění Tsiprasova slibu, že menšinový kabinet nepřichází v úvahu.