Někteří vědci, jako například německý expert Karl Wilhelm Lauterbach, věří, že se omikron může ukázat jako více nakažlivý, ale méně životu nebezpečný – tím pádem by se ulevilo celému lidstvu. Lékařka Angelique Coetzeeová, která se viru obrazně řečeno dívala v JAR přes rameno a pod prsty, také mírní obavy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Thomas Kulidakis: Další zavírání hranic kvůli omikronu je chyba

Jiní, jak už to tak bývá, jsou alarmisté. A mají na to plné právo, protože věda už je ze své podstaty taková, že jednotný úzus se těžko hledá. Než se ale vše prozkoumá, jednotlivé státy začaly zase omezovat cestování, nejvíce přitom restrikce dopadly na některé africké státy.

Pomůže omezení cestování?

Není možné si nevzpomenout na události, které doprovázely začátek koronavirové patálie v Evropské unii. Evropská komise doporučovala, aby se hranice nezavíraly, členské státy na ni tradičně nebraly ohledy a z cestování se stala opravdová bojovka s nejistým průběhem a závěrem. Jak pomohly uzávěry hranic a různé restrikce ve věci šíření koronaviru po roce a půl, vím spolehlivě. Nijak zvlášť, dalo by se říct, že nijak, covid-19 se rozšířil.

Omikron jako následek nízké proočkovanosti Afriky? Lidé nemají důvěru ve vakcíny, vládu ani velmoci Číst článek

V bledě modrém se to samé opakuje nyní a není se co divit, že se afričtí vůdci cítí zhrzení a uražení. Vždyť právě oni, v čele s Jihoafrickou republikou, neprodleně novou variantu oznámili, poskytli data a nic neskrývali. A skončili za dobrotu na žebrotu. Na jejich stranu se postavila také Světová zdravotnická organizace (WHO).

Za prvé, její etiopský předseda Tedros varoval před přijímáním přílišných opatření těmito slovy: „Dobře chápu obavy všech zemí, aby ochránily své občany před variantou, které ještě plně nerozumíme. Stejně tak jsem však znepokojen tím, že některé členské státy zavádějí tupá a plošná opatření, která sama o sobě nejsou podložena důkazy, nejsou účinná a která pouze prohloubí nerovnosti.“

Omikron už v Evropě je

K tomu se přidala technická expertka WHO, která si postěžovala, že narychlo zaváděné restrikce dopravní a přepravní komplikují například i převoz různých potřebných dat k patřičné analýze omikronu. Obecný nesouhlas expertů, na které se politici rádi odvolávají, když se jim to hodí, dopadnul jako hrách na zeď a hranice se zase zavírají, cestování se komplikuje. A přitom už teď je omikron v Evropě, odhalení nové varianty viru hlásí jedna země za druhou.

Trestání zemí ochotných spolupracovat na řešení souvislostí koronaviru, sdílejících rychle data je naprosto krátkozraký přístup, který jen demotivuje případné další země s dalšími mutacemi, aby rychle vyložily karty. A jak WHO zdůraznila, pro zvládnutí společného problému světa je nutná spolupráce zemí, kterou přehnané reakce jen komplikují. A odnášíme to také jako vždy my, občané. Je to politická chyba, omyl.

Autor je komentátor Českého rozhlasu