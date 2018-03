politická strana

13. 6. 2012 |Jaroslav Skalický, mad |Zprávy z domova

Senátoři chtějí omezit výdaje stran v předvolebních kampaních. Projednají návrh senátorů z ČSSD, který omezuje výdaje stran a hnutí v případě voleb do poslanecké sněmovny, Evropského parlamentu a krajských zastupitelstev na 80 milionů korun 12 měsíců před volbami. Na jednoho kandidáta do senátních voleb by strany mohly vydat nanejvýš tři miliony korun.