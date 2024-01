Pro Zlaté glóby si přišel Oppenheimer, na Barbie zbyla nová cena pro kinohit. Bodovala i Anatomie pádu

Kompletní přehled oceněných najdete na konci článku.

„Vzal jsem si beta-blokátor, takže to bude veselé,“ prohlásil Downey Jr. při přebírání svého už třetího Zlatého glóbu.

„Můj výkon byl údajně až k nepoznání uměřený. Nepředstírejme, drazí spolunominovaní, že je to kompliment. Tohle je spíš ocenění za největší zlepšení. Tvrdili mi, že potřebuju restart kariéry. Je legrační, když se ukáže, že agenti mají pravdu,“ vtipkoval o roli Lewise Strausse, předsedy americké Komise pro atomovou energii a zapřisáhlého odpůrce Roberta J. Oppenheimera, kterého ve snímku ztvárnil irský herec Cillian Murphy.

„Jedinkrát jsem tu byl na scéně, když jsem přebíral Zlatý glóbus za našeho drahého (zesnulého) přítele Heatha Ledgera (za herecký výkon v Nolanově snímku Temný rytíř, pozn. red.), a už to pro mě bylo dost těžké,“ přiznal režisér Christopher Nolan.

„Tehdy jsem uprostřed děkovné řeči vzhlédl a Robert Downey Jr. se na mě díval s takovou láskou a podporou – úplně stejně, jako se na mě dívá nyní, se stejnou láskou a podporou, kterou během let věnoval tolika lidem v této branži. Myslel jsem si, že bude jednodušší přebírat cenu za sebe, jako režisér, ale jak tu stojím, tak mi najednou dochází, že ji mohu přijmout jen jménem dalších lidí.“

Barbie, filmová satira režisérky a scenáristky Grety Gerwig, vstupovala do slavnostního večera s nejvíce nominacemi. Nakonec jí připadly ale jen ceny pro nejlepší originální píseň a kinohit. Nová kategorie představená pro letošní ročník Zlatých glóbů má vyzdvihovat filmy, které vynikají svou uměleckou kvalitou a zároveň v kinech utržily přes 150 milionů dolarů, tedy v přepočtu zhruba dvě a čtvrt miliardy korun.

Ve filmových kategoriích dále bodovala tragikomedie The Holdovers, břitká komedie – nebo romcom, alespoň podle oceněné Emmy Stone – Chudáčci a francouzské procedurální drama Anatomie pádu.

„Byl vrchol pandemie, já a můj partner (a spoluscenárista Arthur Harari, pozn. red.) jsme spolu byli zavření v bytě a psali Anatomii pádu. Naštěstí nikdo z nás neumřel,“ žertovala režisérka Justine Triet na konto svého filmu, ve kterém se řeší, zda za pád z okna mohla manželka zesnulého, nebo šlo o vlastní zavinění.

„Říkala jsem si, dobrá tedy, baví nás to, ale je to dost radikální a temné a nikdo na ten film nepřijde. Je až moc dlouhý, furt se tam mluví a zvrací tam pes. Ale chci to natočit,“ smála se Triet.

Na podium se později vrátila, aby převzala cenu pro nejlepší cizojazyčný film. Anatomie pádu už má vedle toho Zlatou palmu z festivalu v Cannes a Evropskou filmovou cenu.

Rozlučkové turné Boje o moc

Na televizním poli si užili své prodloužené rozlučkové turné tvůrci a představitelé seriálu Boj o moci. Čtyři série loni ukončeného seriálu HBO vyprávěly o politickém souboji dědiců amerického mediálního konglomerátu.

Mezi komediemi bodoval Medvěd, mnohdy dosti intenzivní sonda do fungování restauračního byznysu, a mezi minisériemi do češtiny příhodně nazvaná série Ve při.

Černá komedie vypráví o následcích jedné agrese za volantem, která nenávratně splete dohromady životy dvou lidí. Tvůrce seriálu Lee Sung Jin se podle svých slov inspiroval vlastní dopravní potyčkou. „Bylo by tedy neslušné nepoděkovat i tomu druhému řidiči. Pane, snad svým troubením a křikem inspirujete v následujících letech i mnoho dalších,“ řekl.

O kvalitách moderátora večera, komika a herce Joa Koye, asi nejlépe vypovídá jeho vlastní věta, kterou pronesl zhruba uprostřed své nervozitou uchechtané úvodní řeči pronášené k nepříliš přívětivému publiku v losangeleském hotelu Beverly Hilton: „Sklapněte, dostal jsem tu práci před deseti dny! Co jste čekali, dokonalý monolog?“

Letošní 81. ročník Zlatých glóbů lze považovat také za jejich první reformovaný ročník. Ocenění, považované za předvoj prestižnějších Oscarů, totiž dlouhodobě vyhlašovala Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu (HFPA). Ta však v minulosti čelila kritice kvůli kontroverzím spojeným se svým vnitřním chodem a podvratnými praktikami v hlasování, loni v červnu proto Glóby odkoupili investoři a HFPA byla rozpuštěna.

Hlasovací orgán nyní tvoří zhruba 300 novinářů ze 75 zemí s 60procentní rasovou a etnickou rozmanitostí. Novinářské asociaci bylo v minulosti vyčítáno právě to, že přehlíží nejen černošské herce a tvůrce, ale i filmy, které se zabývají tematikou etnických menšin.

Sezona předávání filmových a televizních cen za rok 2023 vyvrcholí v noci na pondělí 11. března s 96. ročníkem Cen Akademie. Nominace na ně budeme znát 23. ledna.

VÍTĚZOVÉ 81. ZLATÝCH GLÓBŮ (FILM) Nejlepší snímek (drama)

Oppenheimer Nejlepší snímek (komedie/muzikál)

Chudáčci Nejlepší mužský herecký výkon ve filmu (drama)

Cillian Murphy (Oppenheimer) Nejlepší ženský herecký výkon ve filmu (drama)

Lily Gladstone (Zabijáci rozkvetlého měsíce) Nejlepší mužský herecký výkon ve filmu (muzikál nebo komedie)

Paul Giamatti (The Holdovers) Nejlepší ženský herecký výkon ve filmu (muzikál nebo komedie)

Emma Stone (Chudáčci) Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli

Robert Downey Jr (Oppenheimer) Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli

Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers) Nejlepší režisér

Christopher Nolan (Oppenheimer) Nejlepší scénář

Justine Triet a Arthur Harari (Anatomie pádu) Nejlepší cizojazyčný film

Anatomie pádu Nejlepší animovaný film

Chlapec a volavka Nejlepší hudba

Ludwig Göransson (Oppenheimer) Nejlepší originální píseň

Billie Eilish: What Was I Made For? (Barbie) Největší filmový a kasovní úspěch

Barbie

VÍTĚZOVÉ 81. ZLATÝCH GLÓBY (TELEVIZE) Nejlepší seriál (drama)

Boj o moc Nejlepší seriál (komedie nebo muzikál)

Medvěd

Nejlepší minisérie nebo televizní film

Ve při Nejlepší mužský herecký výkon v seriálu (drama)

Kieran Culkin (Boj o moc) Nejlepší ženský herecký výkon v seriálu (drama)

Sarah Snook (Boj o moc) Nejlepší mužský herecký výkon v seriálu (muzikál nebo komedie)

Jeremy Allen White (Medvěd) Nejlepší ženský herecký výkon v seriálu (muzikál nebo komedie)

Ayo Edebiri (Medvěd) Nejlepší mužský herecký výkon v minisérii nebo televizním filmu

Steven Yeun (Ve při) Nejlepší ženský herecký výkon v minisérii nebo televizním filmu

Ali Wong (Ve při) Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli seriálu

Matthew Macfadyen (Boj o moc) Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli seriálu

Elizabeth Debicki (Koruna) Nejlepší televizní komediální stand-up

Ricky Gervais (Ricky Gervais Armageddon)