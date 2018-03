10. 9. 2016 | ČTK |Ekonomika

Vedoucí činitelé amerických filmových studií se po skončení letní prázdninové sezóny snažili najít obětního beránka, na jehož vrub by mohli připsat sérii letních propadáků. A našli nečekaný terč, a to své nejoddanější diváky. Informoval o tom americký list The Times.