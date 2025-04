Hranatý film Minecraft přinesl vzpruhu pro jarní návštěvnost. Kina posilují úklid a vyhlížejí Vyšehrad

První filmový hit letošního roku má tvar krychle – nebo mnoha krychlí. Adaptace nejprodávanější videohry Minecraft v zahraničí trhá návštěvnické rekordy a nechává za sebou zpustošené kinosály. Čeští diváci, kteří na akční snímek s Jasonem Momoou a Jackem Blackem vyrážejí v rodinných sestavách, jsou v tomto směru ale prý ohleduplnější. „Kina naštěstí stále stojí a snad budou stát minimálně do té doby, než přijde druhý Vyšehrad,“ předesílá kinař. Kino 19:21 12. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kuřecí žokej. Postava, která v kinech vzbuzuje během projekcí filmu Minecraft největší reakce | Zdroj: Vertical Entertainment

Doplnit popcorn, přichystat kelímky a pořádně protáhnout ruce a nohy. „Další víkend s Minecraftem? My jsme ready,“ hlásí video jednoho tuzemského multiplexu. Skoro to vypadá, že už zbývá jenom natřít se černou barvou po vzoru Arnolda Schwarzennegera v Komandu.

Navzdory zprávám z USA a Velké Británie, kde tiktokový trend podnítil mladší diváky k bouřlivému skandování, poskakování a rozhazování pytlů popcornu a pití po kinosálech, v Česku projekce nové videoherní adaptace válečnou zónu nepřipomínají.

„Ťukám na dřevo, u nás se to neděje,“ říká pro iROZHLAS.cz šéf Asociace provozovatelů kin Dan Krátký, který současně vede Kino Svět v Hodoníně. Přiznává ale, že videa na sociálních sítích a fotografie poničených sálů a „naprostého, naprostého chaosu“ během projekcí zaznamenali všichni.

„Zpovídal jsem i několik kolegů z multiplexů a všichni mi řekli to samé: že v těch kinosálech je obrovský nepořádek, ale to je vlastně norma pro tenhle ten typ diváckého filmu s mladší cílovkou a spoustou popcornu,“ přidává Krátký.

Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Hansen a Jason Momoa ve snímku Minecraft | Zdroj: Vertical Entertainment

Co to pro kina znamená? Buďto v tomto období posílila personál, který v sálech uklízí, nebo to vykompenzovala delšími přestávkami mezi projekcemi, kdy se musí sál opět dostat do provozuschopného stavu. Při pohledu na divácký zájem, který s sebou Minecraft přinesl, to ovšem zní jako malá až bezvýznamná daň.

„Čekali jsme, že to bude hit, ale musím přiznat, že jsme stejně byli trochu překvapení tím, jak intenzivní hit to je,“ komentuje kinař Krátký. Zmiňuje přitom fakt, že se Minecraftu během prvního víkendu v kinech podařilo dostat na druhé místo letošních nejnavštěvovanějších filmů v Česku.

S více než 226 tisíci diváky přitom za sebou v obřím závěsu nechal i druhý nejnavštěvovanější snímek minulého víkendu, a to českou komedii Petra Zahrádky s názvem Jak se nám to mohlo stát? Na tu přišlo podle Unie filmových distributorů necelých 13 tisíc diváků.

„Velmi pragmaticky Minecraftu teď napříč republikou uklízíme místa v sálech, abychom to všichni mohli hrát co nejvíc,“ doplňuje Krátký.

V očekávání Vyšehradu

Americký akční snímek o čtyřech nepravděpodobných přátelích, kteří se propadnou do hranatého videoherního světa, podle něj láká velmi pestré publikum.

„Potkává se tam nejenom generace hráčů a jejich potomků, takže lidé kolem 30 let a výše, ale také mladší lidé od 15 do 25 let, kteří s těmi hrami mají daleko osobnější a dlouhodobější zkušenost, a k tomu i rodiny, které společně chodí na rodinné filmy, komedie a animáky,“ vypočítává Krátký.

Divácký zájem je údajně tak masivní, že přinejmenším projekce v kinech s 300 až 400 místy hlásí vyprodáno. Potvrzuje to i Krátkého zkušenost z Hodonína: „Ten film jsme nasadili každý den od jeho premiéry a každý den bylo až na jedno nebo dvě místa vyprodáno.“

Všechno naznačuje, že by tuzemská kina měla mít na rozdíl od loňského roku našlápnuto k velmi úspěšnému prvnímu pololetí. Příští týden totiž ještě čeká premiéra pokračování Vyšehradu o fotbalovém seladonovi Lavim.

Jakub Štáfek jako Julius Lavi Lavický ve snímku Vyšehrad: Dvje | Zdroj: Bioscop

Komedie s Jakubem Štáfkem v hlavní herecké a také spolurežijní roli může navázat na úspěch prvního „fylmu“, který si za premiérový víkend v dubnu 2022 připsal 173 tisíc diváků. Kinaři ho ale vyhlížejí s lehkými obavami.

„Minecraft a Vyšehrad jsou dva typy filmů s dvěma dost odlišnými cílovkami, které budou schopné koexistovat vedle sebe, aniž by se parazitně požraly,“ myslí si Krátký. Zároveň má ale podle něj Vyšehrad dost podobný typ diváků, jako vídáme na sociálních sítích u Minecraftu.

„První Vyšehrad dopadl dobře, žádné kino nebylo zdemolováno. Zaslechli jsme ale spousty historek o divácích, kteří měli velmi silně vypito, což dávali dost aktivně najevo a rozhazovali věci uvnitř kinosálů. Takže potom, co jsme částečně přežili Minecraft, se teď trošku bojíme znovu u Vyšehradu,“ vysvětluje kinař.