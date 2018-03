2. 9. 2015 |Jitka Hanžlová |Ekonomika

Česká národní banka (ČNB) by mohla držet slabší korunu k euru déle, než původně oznámila. Na svém blogu to dnes uvedl viceguvernér Vladimír Tomšík. Už v srpnu přitom centrální banka sdělila, že by mohla držet českou měnu nad hranicí 27 korun až do konce příštího roku.