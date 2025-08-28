Začíná festival Soundtrack Poděbrady. Zazní hudba z Tarantinových filmů, vystoupí Mišík a Kovalová

Tvůrci i fanoušci filmové hudby se už podesáté sejdou v Poděbradech. Festival Soundtrack letos připomene melodie z Pulp Fiction, Nespoutaného Djanga nebo Hanebných panchantů. Ocenění za celoživotní dílo převezme hudebník Jiří Suchý, film Banger uvede a koncertem doprovodí Adam Mišík.

Poděbrady Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Lidé na festivalu

Začíná 10. ročník festivalu filmové hudby Soundtrack v Poděbradech. Živá vystoupení a doprovodný program nabídne na třech místech lázeňského města (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

Festival Soundtrack zahájí ve čtvrtek večer Jitka Zelenková v doprovodu slovenského souboru The Gospel Family. Na otevřené scéně v Zámecké zahradě společně připomenou melodie z filmů Muž a žena, Láska nebeská, Lví král nebo Snídaně u Tiffanyho.

Přehrát

00:00 / 00:00

Začíná Soundtrack Poděbrady

V pátek pak Poděbrady navštíví ikona české kultury Jiří Suchý. Na festivalu převezme umělec, který formuje české divadlo, film i hudbu v posledních šedesáti letech, ocenění za celoživotní dílo. Zároveň se po projekci svého filmu Hudba řekla pojď, tak jsem šel zúčastní v Divadle Na Kovárně besedy.

Mišík i vzpomínka na Mekyho

V druhý den festivalu v Poděbradech vystoupí skupina Lucie se zpěvákem Viktorem Dykem, který v závěru loňského roku nahradil Davida Kollera. Do výběru nejslavnějších písní Lucie zařadí i své filmové písně.

Novým zpěvákem Lucie bude Viktor Dyk. Skupina pracuje na novém albu, na příští rok chystá turné

Číst článek

„Koncertní provedení není s velkými světly a projekcemi, ale spíš semiakustické,“ popsal Michal Dvořák, člen kapely Lucie a spoluzakladatel festivalu Soundtrack. „Nehrajeme tak běžně, ale tady se chceme naladit na festivalovou atmosféru,“ upřesnil pro Radiožurnál.

Projekci filmu Banger, oceněného dvěma Českými lvy, osobně uvede Adam Mišík. Ten ve snímku režiséra Adama Sedláka hraje dealera toužícího stát se rapovou superstar. Po filmu pak vystoupí v Zámecké zahradě.

Symfonické zpracování písniček Miroslava Žbirky doprovodí videoartem hudebníkův syn David. Hosty večera budou cellistka Terezie Kovalová a hobojista Vilém Veverka. A pocty se dočká i skladatel Zdeněk Barták v připomínce seriálu Zdivočelá země.

Jiří Suchý a Jiří Šlitr | Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu | Zdroj: Český rozhlas

Martin Hrnčíř Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Hudba

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme