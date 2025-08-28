Začíná festival Soundtrack Poděbrady. Zazní hudba z Tarantinových filmů, vystoupí Mišík a Kovalová
Tvůrci i fanoušci filmové hudby se už podesáté sejdou v Poděbradech. Festival Soundtrack letos připomene melodie z Pulp Fiction, Nespoutaného Djanga nebo Hanebných panchantů. Ocenění za celoživotní dílo převezme hudebník Jiří Suchý, film Banger uvede a koncertem doprovodí Adam Mišík.
Festival Soundtrack zahájí ve čtvrtek večer Jitka Zelenková v doprovodu slovenského souboru The Gospel Family. Na otevřené scéně v Zámecké zahradě společně připomenou melodie z filmů Muž a žena, Láska nebeská, Lví král nebo Snídaně u Tiffanyho.
V pátek pak Poděbrady navštíví ikona české kultury Jiří Suchý. Na festivalu převezme umělec, který formuje české divadlo, film i hudbu v posledních šedesáti letech, ocenění za celoživotní dílo. Zároveň se po projekci svého filmu Hudba řekla pojď, tak jsem šel zúčastní v Divadle Na Kovárně besedy.
Mišík i vzpomínka na Mekyho
V druhý den festivalu v Poděbradech vystoupí skupina Lucie se zpěvákem Viktorem Dykem, který v závěru loňského roku nahradil Davida Kollera. Do výběru nejslavnějších písní Lucie zařadí i své filmové písně.
„Koncertní provedení není s velkými světly a projekcemi, ale spíš semiakustické,“ popsal Michal Dvořák, člen kapely Lucie a spoluzakladatel festivalu Soundtrack. „Nehrajeme tak běžně, ale tady se chceme naladit na festivalovou atmosféru,“ upřesnil pro Radiožurnál.
Projekci filmu Banger, oceněného dvěma Českými lvy, osobně uvede Adam Mišík. Ten ve snímku režiséra Adama Sedláka hraje dealera toužícího stát se rapovou superstar. Po filmu pak vystoupí v Zámecké zahradě.
Symfonické zpracování písniček Miroslava Žbirky doprovodí videoartem hudebníkův syn David. Hosty večera budou cellistka Terezie Kovalová a hobojista Vilém Veverka. A pocty se dočká i skladatel Zdeněk Barták v připomínce seriálu Zdivočelá země.