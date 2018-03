Jiří Suchý

24. 3. 2017 |Petra Holinková |Zprávy z domova

Kdo by podle vás měl letos převzít na Pražském hradě z rukou prezidenta státní vyznamenání? Podle čtenářů Zpravodajského webu Českého rozhlasu by si to zatím nejvíc zasloužil moderátor Marek Eben, a to za svůj "vysoký mravní kredit". Za "významný příspěvek k politické satiře a humoru" byl nominován i prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Nesouhlasíte? Pak se zúčastněte naší ankety. Prostřednictvím jednoduchého formuláře můžete až do konce března navrhnout svého favorita.