Pražský Hrad bude poprvé součástí Signal Festivalu, který představí 22 instalací

Pražský Hrad bude poprvé součástí Signal Festivalu, který představí díla digitální a kreativní kultury. Hradčany povede jedna ze dvou tras 12. ročníku festivalu, který se uskuteční od 10. do 13. října. Druhá trasa ukáže návštěvníkům tvorbu renomovaných českých i zahraničních umělkyň a umělců v centru Prahy. Letošní Signal Festival nabídne 22 instalací, sedm z nich bude exkluzivně za branami Galerijní zóny, to znamená v uzavřených prostorech. Praha 13:48 4. září 2024

„Letošní ročník je pro nás výjimečný tím, kam jsme se dostali, lokalitou i programově. Poprvé v historii se Signal Festival dostává do areálu Pražského hradu a jeho okolí. Pokračujeme v naší misi objevovat městské části skrze vizuální umění. Jedna z tras bude v okolí Hradu a druhá v centru,“ řekl ředitel a zakladatel festivalu Martin Pošta.

Kulturní a programová ředitelka kanceláře prezidenta Veronika Wolf řekla, že když nastupovala na Hrad, vytyčila si s kolegy několik cílů a jedním z nich bylo přinést na Hrad moderní umění. „Spolupráce se Signal Festivalem je přirozeným vyústěním těchto snah,“ řekla. Hrad se podle ní má stát součástí města a nebýt uzavřen sám pro sebe. Na Hradě a v jeho okolí bude šest instalací.

Z 22 instalací bude 15 volně přístupných. Jednou z vizí festivalu je podle Pošty přinášet nejmodernější umění co nejširšímu publiku. „Věříme, že umění by mělo být přístupné všem bez ohledu na jejich finanční situaci,“ uvedl.

Hradčanská trasa začne v Jízdárně Pražského hradu a povede přes paláce na Hradčanském náměstí a Jižními zahradami, které budou otevřeny i ve večerních hodinách, a skončí v galerii Kunsthalle Praha. Ve Šternberském paláci se například návštěvníci setkají s tvorbou Jiřího Příhody, 3D umělec a grafik Filip Hodas vytvořil videomapping na Arcibiskupský palác. Významné londýnské studio United Visual Artist (UVA) pro Signal Festival a Kunsthalle Praha připravilo projekt Strange Attractions kombinující kinetická kyvadla a multimediální instalace.

Druhá trasa propojí zastávky digitální a kreativní kultury na Starém Městě a v centru Prahy. Připravena je například instalace na Staroměstském náměstí a v jeho okolí. Fasádu Městské knihovny na Mariánském náměstí promění v hlubiny oceánu videomapping The Rhythm of the Ocean. Abstraktní rej je dílem španělsko-dánského vizuálního dua Desilence. Ve skrytém Barokním refektáři dominikánského kláštera překvapí zvuková instalace Silent Echoes od průkopníka zvukového umění Billa Fontany. Trasu centrem uzavírá zastávka v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Institutu plánování a rozvoje (IPR).

Kromě českých umělců se festivalu zúčastní také sedm zahraničních umělců, a to například ze Španělska, USA, Číny nebo Jižní Koreje.