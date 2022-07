Čeští horolezci jedou do Pákistánu zdolat Masherbrum. Uspěly zde zatím jen čtyři výpravy

Na jejím vrcholu nikdo nebyl už 37 let. Masherbrum, 22. nejvyšší horu světa, dosud zdolaly jen čtyři výpravy, poslední z nich v roce 1985. Teď se o to pokusí trojice českých horolezců: Radoslav Groh, Marek Holeček a Tomáš Petreček. Vrchol se chystají zdolat dosud nikým nevylezenou západní stěnou. Z výstupu ale obavy necítí. Věří, že štěstí bude stát na jejich straně. Praha/Islámábád 13:55 17. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Před rokem zvládli Radek Groh s Markem Holečkem extrémně náročný prvovýstup na nepálskou horu Baruntse | Foto: Lucie Korcová | Zdroj: Český rozhlas

„Být na hoře, kterou ještě nikdo nezdolal, jako první je fenomenální pocit. Těžko bych ho k něčemu přirovnal. Je to báječné, když prostupuji něčím, kde lidská noha ještě neprošla,“ popisuje Radoslav Groh. „Do určité míry cítím i obavu, jestli dokážeme rozlousknout problémy, které nám stěna postaví ve větší výšce. Protože návrat často není možný. Chce to i odhodlání,“ říká.

Odhodlání budou čeští horolezci potřebovat i tentokrát. Vrchol Masherbrumu, který má téměř 8 tisíc metrů nad mořem, se chystají zdolat dosud nikým nevylezenou západní stěnou.

„Vize samotná – vidět cestu tam, kde ji zatím nikdo neviděl, to je to nejnáročnější. Tam je za mě hnacím motorem Mára, který hory zná, má na to to oko. On nám tam tu linii nastíní. Pak se snažíme opřít o co možná nejvíce reálií, tedy faktických mapových podkladů, fotografií,“ popisuje Groh. „Frekvence expedic tam je minimální, takže podkladů tolik nemáme. Konfrontace pod stěnou bude asi hodně divoká,“ dodává.

Výstup po Nebeské pasti

Před rokem zvládli Radek Groh s Markem Holečkem extrémně náročný prvovýstup na nepálskou horu Baruntse. Severozápadní cestu pojmenovali Nebeská past, protože kvůli sněhové bouři zůstali čtyři dny uvěznění kousek pod vrcholem. Jejich výstup mapuje i stejnojmenný dokument.

„Žádný větší strach jsme v Nepálu necítili. Tak jsme si to tam zkusili. Víme, že to dokážeme i přes nepřízeň osudu s troškou sebezapření zvládnout. Věřím, že i teď bude štěstí stát na naší straně a všechno půjde hladce,“ říká Goth

Režisér dokumentu Tomáš Galásek bude horolezce doprovázet i tentokrát. Zaznamená celou jejich cestu z Česka, přes Islamabád až po základní tábor.

„Jsem vybaven přibližovacími skly, takže jsem schopen kluky na stěně vysoké dva či tři kilometry vidět a sledovat. Lidem neukážeme jenom to, co se děje přímo na zdi prostřednictvím GoPro kamer. Poskytneme ještě pohled z protisvahu. Většina mojí práce je ale spíš zaznamenat příběh cesty po basecamp. Potom už je to hodně v režii kluků,“ vysvětluje režisér Galásek.

„Jsme připraveni na velkou bitku. Máme nabaleno zhruba tak na deset dní lezení. V případě potřeby jsme ovšem připraveni ten závit utrhnout a vytrvat tam, co možná nejdéle. Hlavně bych byl rád, kdybychom tam zabojovali a užili si to,“ doplňuje Groh.

Do základního tábora pod Masherbrumem by měli horolezci dorazit už za pár dní. Výstup nejspíš zahájí na začátku srpna.