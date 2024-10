Pro Spartu to nevypadá dobře. Slavia moc bodů ztrácet nebude, myslí si po derby expert Horváth

Šlágrem víkendu bylo pražské derby, ve kterém Slavia porazila Spartu 2:1 a před městským rivalem si v čele tabulky vytvořila šestibodový náskok. Je to v této fázi sezony - po deseti odehraných zápasech - velký problém pro obhájce titulu?

Velký problém to může být, až se budou počítat na konci, ale úplně příjemná ztráta to není. Byť do konce zbývá spoustu zápasů, tak to pro Spartu opticky nevypadá dobře. Slavia je rozjetá a myslím, že moc bodů ztrácet nebude.

Ligové derby ovládla Slavia, domácí výhru 2:1 zařídili Chytil a Zafeiris. Sešívaní vedou ligu o šest bodů Číst článek

Sešívaní vstoupili do utkání výborně a hned v 65. sekundě skóroval Mojmír Chytil. Byl to podle tebe klíčový moment celého utkání?

Jednoznačně ano. Byl to až překvapivě jednoduchý gól. Hráč Slavie Diouf prošel přes tři nebo čtyři hráče Sparty a Mojmír Chytil, který měl výborný pohyb před bránou, jen jeho přihrávku lehce tečoval do brány a Slavie šla do vedení.

Stejně jako poslední ligové derby v Edenu i to nedělní nabídlo dvě červené karty. Tentokrát se nikdo nedržel pod krkem, ale slávista Oscar si zahrál na Zinedina Zidana, když hlavou trefil Albiona Rrahmaniho. Spornější ale byla druhá žlutá karta pro sparťana Martina Vitíka. Sudí Ladislav Szikszay ji vysvětlil tak, že stoper hostů bez snahy hrát balon nakopl do lýtka domácího Tomáše Holeše. Jak jsi tu situaci z tribuny viděl ty?

Červená karta být neměla Sudí Ladislav Szikszay v závěru nedělního ligového derby na Slavii chybně udělil sparťanskému fotbalistovi Martinu Vitíkovi druhou žlutou kartu a vyloučil ho. Hlavní arbitr dostal špatnou informaci od asistenta Michala Volfa, o přestupek, za který by měl být obránce hostů potrestán, nešlo. Uvedla to komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR ve svém tradičním hodnocení čtyř situací z 11. kola.

Martin Vitík tam samozřejmě běžel, ale nikoho hrubě nenakopl. Myslím, že to spíš pan rozhodčí viděl špatně a malinko se unáhlil, ale už tu žlutou kartu dal a to pak ani VAR nemůže stáhnout. Naopak Oscarova karta byla určitě zbytečná, ale asi tam nějaká provokace ze strany Rrahmaniho byla, a proto Oscar reagoval takto zkratovitě a dostal červenou. Možná to bude velké ovlivnění další hry Slavie.

A co říká Pavel Horváth na výsledek druhého derby 11. kola fotbalové Chance ligy? Liberec v podještědském souboji totiž podlehl Jablonci vysoko 0:5.

Je to samozřejmě velký výprask pro Liberec a jeho ambice, ale zápas se pro něj nevyvíjel dobře. Dali si vlastní gól, který rozhodl první poločas, a pak ten průběh Liberci nevyhovoval. Bohužel pro Liberec to skončilo debaklem. Musí si určitě říct spoustu věcí. Reprezentační pauza pro ně asi nebude příjemná a vůbec jim to nezávidím.

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025 (PLATNÉ K 7. 10. 2024) Tým Z V R P Skóre Rozdíl B 1. Slavia 10 9 1 0 22:2 20 28 2. Sparta 10 7 1 2 21:11 10 22 3. Plzeň 10 6 3 1 18:7 11 21 4. Ostrava 10 5 3 2 12:8 4 18 5. Jablonec 10 5 2 3 14:5 9 17 6. Olomouc 10 5 2 3 17:16 1 17 7. Slovácko 10 4 4 2 8:9 -1 16 8. Hradec Králové 10 4 1 5 8:9 -1 13 9. Mladá Boleslav 10 3 3 4 15:13 2 12 10. Liberec 10 3 3 4 15:16 -1 12 11. Bohemians 1905 10 3 3 4 11:14 -3 12 12. Karviná 10 3 3 4 8:13 -5 12 13. Dukla Praha 10 2 2 6 8:15 -7 8 14. Teplice 10 2 1 7 11:19 -8 7 15. Pardubice 10 2 1 7 8:16 -8 7 16. Č. Budějovice 10 0 1 9 2:25 -23 1