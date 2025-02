Feyenoord uhrál v odvetě v Lize mistrů na půdě AC Milán remízu a slaví postup do osmifinále

Pracovitý a týmový hráč, říká o synovi brankáře Buffona trenér Jílek. Zatím ale nechce dělat závěry

Do výběru do 18 let se totiž poprvé dostal i syn veleúspěšného italského brankáře, mistra světa Gianluigiho Buffona a české modelky Aleny Šeredové.