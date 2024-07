Španělé a Němci dominují celý turnaj. Předpokládám, že jejich zápas bude předčasné finále, říká Horváth

Po vítězstvích Rakouska a Nizozemska už známe nejlepší osmičku fotbalového Mistrovství Evropy, které se hraje v Německu. „Včerejší zápas se Holanďanům velmi povedl a myslím, že se dostávají do formy a mohli by Turky porazit,“ říká expert Radiožurnálu Pavel Horváth. Rozhovor Praha / Lipsko 10:02 3. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německo táhne svými výkony jedenadvacetiletý Jamal Musiala | Foto: Thilo Schmuelgen | Zdroj: Reuters

Turecko porazilo v základní skupině Česko a teď překvapivě přehrálo 2:1 Rakousko. Můžou Turci zaskočit i Nizozemsko ve čtvrtfinále?

Musím uznat, že průběh Turkům velmi nahrál. Hned v první minutě dali gól po poměrně nepříjemné a nebezpečné situaci. Roh se jim podařilo zahrát dobře. Šli brzy do vedení, takže jim průběh vyhovoval, dali pak ještě druhý gól.

Ke konci zápasu se dostali pod obrovský tlak, jelikož se Rakušanům podařilo snížit, ale nakonec ne vyrovnat. Turci postoupili zaslouženě, dali dva góly, bojovali. Ale Holanďani jsou trochu jiná liga. Úterní zápas se Holanďanům velmi povedl a myslím, že se dostávají do formy, a mohli by Turky porazit.

Turci si zahrají čtvrtfinále po 16 letech. Zápas se bude hrát už v sobotu 6. července v Berlíně s Nizozemskem, k poslechu bude i v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Který hráč zatím na turnaji nejvíc zaujal?

Je to celá řada hráčů, bavíme se o Španělech Laminu Yamalovi, Nico Williamsovi, ti jsou výborní.

Dále také Turek Arda Güler. To je hráč, který v těžkých situacích dovede hodně. Na to, kolik mu je let, zvládne zahrát těžký balon. Je klíčovým hráčem do ofenzivy. Kope skvělé standardky. Na svůj věk je skvělý. Ale daleko nejvíc se mi z hráčů na šampionátu líbí oba zmínění Španělé.

Pojďme ještě ke kompletnímu čtvrtfinálovému složení. Na jaký zápas bys posluchače pozval a proč?

Předpokládám, že Španělsko – Německo. Očekávám, že to je vlastně předčasné finále, soudě podle toho, která mužstva zbyla. Tato dvě předvádí jednoznačně nejlepší výkony. Nechci říct, že je škoda, že se setkávají už teď, naopak si myslím, že je to dobře. Mohlo se stát, že na jejich setkání nedojde, to by mě mrzelo.

Jsem zvědavý, jak tato konfrontace dopadne, protože obě mužstva jsou hodně silná. Zajímá mě, jestli budou dominovat Španělé nebo Němci, nebo jestli se to bude přelévat. Opravdu se těším, protože tato mužstva dominují celý turnaj, považuji je za dvě nejlepší.