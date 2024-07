Trenér Southgate už nepovede národní tým Anglie, po prohře ve finále Eura na funkci rezignoval

Angličané nestačili v nedělním finále v Berlíně na výběr Španělska a skončili druzí. Porážkou pro ně skončil i předchozí šampionát před třemi lety, když v penaltovém rozstřelu nestačili na Itálii a titul mistrů Evropy nezískali ani na domácím stadionu ve Wembley.

V roce 2018 postoupila na MS do semifinále. Jediným anglickým zlatem z velkého turnaje tak zůstal triumf na domácím mistrovství světa z roku 1966.

„Jako hrdému Angličanovi mi bylo ctí hrát a vést náš národní tým. Znamenalo to pro mě vše a také jsem tomu vše dával. Nyní je ale čas na další kapitolu,“ prohlásil Southgate, který od roku 2016 vedl anglický tým ve 102 utkáních.

Navzdory postupu do finále ME byl jeho tým za herní projev velkou část turnaje pod palbou kritiky.

Svaz usiluje o to, aby nového trenéra sehnal, co nejdříve. „Proces jmenování Garethova nástupce už začal. Liga národů začíná v září, může to být i dočasné řešení,“ prohlásil ředitel asociace Mark Bullingham.

