Kouč Southgate si s kritkou poradil skvěle. Angličané mají skvělou obranu, chválí expert Horváth

V neděli od 21 hodin se v Berlíně rozehraje finálový duel mistrovství Evropy mezi Španělskem a Anglií. Během šampionátu se trenér Španělska dočkal pochvaly za předváděnou hru jeho týmu, naopak na Garetha Southgatea se snášela velká vlna kritiky. „Zvládnul to skvěle a po semifinálovém zápase proti Nizozemsku bylo vidět, jak se mu ulevilo. Oslava s anglickými fanoušky byla fajn," říká fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Praha 11:14 13. července 2024

Co tak dělají trenéři Španělska a Anglie den před finálovým duelem Eura?

Oba nejlépe vědí, v jakém rozpoložení mají mužstvo. Angličané i Španělé ví, kdo je čeká. Pozice trenéra je o to jednodušší, když má v kádru výborné hráče.

Kouč Španělska Luis de la Fuente sbíral tituly především s mládežnickými reprezentacemi, nyní si složil podle svých představ A-tým. Co oceňujete na jeho práci?

Měl obrovskou výhodu v tom, že s hodně hráči už pracoval na různých úrovních. Ví, jak se hráči chovají v určitých fázích turnaje a jak snáší tlak. Na mužstvu je vidět, že v konkrétních situacích ví, co dělat. Ať už po zisku nebo ztrátě míče, jestli chtějí bránit vysoko a rychle, nebo se soustředit na zatáhnutí. Je to pěkné sledovat.

Kouč Angličanů Gareth Southgate byl pod velkou kritikou za neatraktivní herní projev, ale i tak znovu dostal svůj tým do boje o evropský titul. Jak náročné období zažívá?

Myslím si, že je na to připravený. Komentáře, které se k němu dostanou, nebyly moc příznivé.

Určitě je ale spokojený, že to dotáhli tak daleko. Byli dobří v defenzivě, určili si jasnou strategii jak se dostat co nejdál. Vychází jim to a ve finále jsou zaslouženě. Že se mu ulevilo, bylo patrné, když slavil sám s anglickými fanoušky.

Kdo to někdy zažil, tak musí uznat, že to skvěle zvládnul, a musí mu zatleskat. Teď mu možná už přejí i titul.

Kdo z trenérů finalistů je vám bližší?

Úplně je neznám. Southgate je klidnější a nedává emoce moc najevo. Fuente stojí u postranní čáry, mužstvo celkem dost koučuje a dává rady hráčům, kteří jsou blízko něj. Možná se víc přikláním k Fuenteovi, ale oba jsou skvělí trenéři.