Angličané zaslouženě postoupili, říká Horváth. Ve finále přeje Španělům, ale v koutku duše i Kaneovi

Anglie – Španělsko. Tak zní finálová dvojice fotbalového Eura v Německu. Angličané doplnili Španěly v souboji o titul po vítězství 2:1 nad Nizozemskem. „Myslím, že vyhrají Španělé, ale v koutku duše bych to přál Harrymu Kaneovi," komentoval na stanici Radiožurnál Sport fotbalový expert Pavel Horváth dosavadní průběh šampionátu. Praha 13:02 11. července 2024

Pavle, zasloužený postup Anglie? Dá se to tak říct?

Myslím, že úplně v klidu. Po tom gólu, co dali Holanďané, tak jsem si říkal, že je s Angličany amen. Vstup měli Holanďané lepší, byli rychlejší. Anglie mě nepřesvědčila, vstup jim nevyšel.

Ale obrat byl úžasný a pro mě nečekaný. Anglie hrála dobře, byla silná vzadu, což je celý turnaj, a byla i dobrá dopředu. Hráči, co byli kritizovaní, tak byli v tomto zápase dobří a potvrdilo se, že Harry Kane je týmový hráč. Je schopný nastupovat jako devítka, ale zvládá dirigovat celé mužstvo společně s trojicí mladíků v záloze. Myslím, že zaslouženě postoupili.

Myslíš, že jiní hráči, kteří jsou schopní dávat desítky gólů za sezonu, nejsou tak týmoví jako Harry Kane?

Mohou být, ale zaslechl jsem názor, že by Kane dokonce neměl nastoupit od začátku. Mně to ale přijde špatně, protože takového hráče z pohledu trenéra chcete mít na hřišti. Umí dát gól, což potvrdil z penalty, a hraje, jak je potřeba. Kane cítí, co je potřeba. Budu samozřejmě fandit Španělům, ale hrozně bych to přál jemu. Ty posměšky, které na jeho adresu přicházejí, že nikdy nic nevyhrál, tak možná je na čase, aby se to změnilo.

Trenér Anglie Gareth Southgate je často kritizovaný. Teď znovu trefil střídání. Na hřiště poslal deset minut před koncem Cole Palmera s Ollie Watkinsem. První asistoval tomu druhému na vítězný gól. Dočká se Southgate konečně na Ostrovech špetky uznání?

Vzhledem k ostatním zápasům do toho trenér moc nesahal. Někdy je to štěstí, že se ti hráči trefí. Pravděpodobnost, že se střídající hráči prosadí, je větší než u hráčů, kteří hrají 80 minut a mají v nohách deset kilometrů. Tam už je únava znát. Tihle hráči se prosadili oba, přihrávka a gól. Trenérovi to vycházelo už asi potřetí a je vidět, že je to umění a ne náhoda. Kritika byla veliká, možná i zasloužená, co se týče vzhledu hry, ale Angličané prošli do finále a mají před sebou rozhodující zápas. I kdyby ho nezvládli, tak Southgate a jeho parta zavřeli ústa všem kritikům.

Nepřehání se někdy trochu, když se v takovém případě po zápase píše, že měl trenér šťastnou ruku?

Jsou různé pohledy. Střídající hráči nemusí být jen u rozhodující akce, ale mohou i změnit průběh hry. Jste v defenzivě, přijdou dva křídelní útočníci a změní hru, že se bude útočit. Tahle situace, kdy jeden střídající hráč nahraje druhému, je výjimečná, ale stává se to. Pokud máte takovou kvalitu, jako mají Angličané, tak se to může stát.

Projevuje se to, že se Angličané konečně sehrávají?

Možné to je. Určitě jim pomohlo ještě jedno střídání, a to byl Luke Shaw, levý obránce, byť neexceloval, ale je to levák a je to velký rozdíl. Kieran Trippier je výborný hráč, pravý obránce, ale přes nohu je to pro hráče hodně složité.

Vybavíš si, jak dlouho trvá, než si sedne vítězná sestava?

Může to být měsíc, tři čtyři zápasy, které se zvládnou. Defenziva musí být základ k tomu, aby se mohlo dobře útočit. Angličanům vyhovovala hra Holanďanů, protože Holanďané chtějí hrát fotbal a mají spoustu hráčů, kteří jsou silní na míči a nezabetonovali to. Bohužel, postoupit mohl jen jeden.

Letošní Euro je výrazné i z pohledu fanoušků. Čím to je?

Německo je dostupné pro všechny země, co tam hrály. Infrastruktura je tam dokonalá tak, jak jsou Němci dokonalí. U Holanďanů je výrazné to, že jsou oranžoví, takže to znásobuje pocit, že je jich hodně, a oni se navíc umí bavit.

Nedělní finále v Berlíně nabídne souboj Angličanů se Španělskem. Dočká se Anglie konečně prvního vytouženého titulu z mistrovství Evropy?

Myslím, že vyhrají Španělé, ale v koutku duše bych to přál Harrymu Kaneovi. Musí pro něj být frustrující, že je smolnička a s ním se nic nevyhraje. Asi bych to přál opravdu jemu.

