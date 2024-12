Čeští hokejisté se chystají na juniorské mistrovství světa. K týmu už se připojil i Šalé

K hokejové reprezentaci chystající se v Kanadě na juniorské mistrovství světa se v sobotu připojil útočník Eduard Šalé, který působí na farmě Seattlu v týmu Coachella Valley. Trenér Patrik Augusta tak má k dispozici všechny hráče nominované na turnaj, který v Ottawě začne 26. prosince. Český svaz ledního hokeje o tom informoval na svém webu. Belleville (Kanada) 22:49 21. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eduard Šalé už se připojil k týmu hokejové dvacítky před mistrovstvím světa | Foto: Bildbyran | Zdroj: ddp USA / Profimedia

„Byl to pro mě první trénink po dvou dnech bez ledu, takže to nebylo nic extra, ale jsem rád, že už jsem tady a že se s týmem můžu připravovat na mistrovství světa," uvedl Šalé po prvním tréninku. Stříbrný a bronzový medailista z předchozích dvou juniorských šampionátů má za sebou náročný program.

Augusta může v Ottawě počítat i se Šalém. České juniory čeká v generálce domácí Kanada Číst článek

„Ještě 18. prosince jsem hrál zápas a o den později už jsem se přesouval do Kanady přes celý kontinent," řekl devatenáctiletý útočník. Musí se teď adaptovat na odlišné podmínky. „V Kalifornii bylo 30 stupňů a tady je pět stupňů pod nulou, takže to je docela šok,“ podotkl Šalé.

Odchovanec Komety oporou

Odchovanec brněnské Komety by měl být klíčovou postavou českého výběru na turnaji. „Určitě cítím zodpovědnost za celý tým. Myslím si, že jsem se za poslední dobu hokejově posunul, takže to budu chtít ukázat na ledě a co nejvíc našemu mužstvu pomoct,“ přál si Šalé, jenž si ale bude muset opět zvykat na juniorský hokej. „Určitě to bude ze začátku nezvyk, ale myslím si, že bude stačit pár střídání a dostanu se do toho,“ řekl.

Česká dvacítka v přípravě na juniorské MS porazila Lotyšsko 5:1, před startem turnaje se ještě utká v pondělí s Kanadou. Do utkání již zasáhne i Šalé. „Bude to hodně rychlý hokej. Kanada má hodně kvalitní hráče. Pro mě je dobře, že si díky tomu budu moct zvyknout zase na jiný hokej, a pro nás všechny to bude výborný test před mistrovstvím,“ dodal Šalé.

Do šampionátu vstoupí Česko v prvním hracím dnu soubojem se Švýcarskem. V základní skupině B pak narazí ještě na Kazachstán, Slovensko a Švédsko.