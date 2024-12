Výhra nad Spartou je pro nás velice důležitá. Položili jsme základ do dalších bojů, říká trenér Třince Moták

„Čekal jsem, že to bude trošku jednodušší, i když proti Třinci to nikdy není jednoduché. Přijde mi, že to bylo extrémně rychlé. Za měsíc (od posledního utkání) se to zrychlilo, jestli je to ještě vůbec možné,“ řekl po zápase sparťanský útočník Pavel Kousal.

K rychlosti hry přispěly oba týmy. Třinec šel do vedení, Sparta ale dvěma góly otočila skóre a herně byla lepší. Jenže pak přišlo zaváhání Vladimíra Sobotky před brankou Sparty a Andrej Nestrašil pohotově vyrovnal.

Od okamžiku, kdy Nestrašil překonal Kořenáře, šel výkon Třince rapidně nahoru. „Sparta nás tlačila, nemohli jsme se dostat do hry. Gól na 2:2 nás dostal zpátky do zápasu. Od té doby to bylo vyrovnané, šance byly na obou stranách,“ uvědomuje si autor vítězné branky Ondřej Kovařčík, který se trefil ve třetí třetině, kdy dal Třinec vzpomenout své výkony v play-off posledních sezon.

„Jsem rád, že jsme možná postavili první stavební kámen, základ do dalších kol a bojů, je to pro nás velice důležité. Myslím, že to byl výborný hokej s výbornou kulisou,“ chválí trenér Zdeněk Moták nejen výkon svých svěřenců, ale i celkovou kvalitu zápasu.

„Líbilo se jim to, protože vyhráli. Kdyby prohráli, líbilo by se jim to trochu méně. Ale hráli dobře, hráli poctivě, šli za tím bojovností,“ uznal jeden z trenérů Sparty Otakar Vejvoda. Pražané po prohře klesli na páté místo tabulky, Oceláři jsou stále dvanáctí.