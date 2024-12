Augusta může v Ottawě počítat i se Šalém. České juniory čeká v generálce domácí Kanada

Česká hokejová reprezentace do 20 let vyrazila do Mnichova, odkud ve středu odcestuje na přípravný kemp před mistrovstvím světa. Národní tým bude v kanadské Ottawě obhajovat bronzové medaile, a pomoct k tomu může hned osm hráčů právě z posledního úspěšného šampionátu. Praha 18:39 10. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Eduard Šalé v reprezentačním dresu | Zdroj: Bildbyran / ddp USA / Profimedia

Vedle hlavní hvězdy Eduarda Šalého odcestují s týmem obhájci loňského bronzu brankář Michael Hrabal, obránci Tomáš Galvas, Matteo Kočí a Adam Jiříček, a útočníci Jakub Štancl, Matěj Maštalířký a Adam Židlický. U Šalého dlouho visel otazník, protože jeho klub, Seattle Kraken, ho původně odmítl pustit.

Útočník, v současnosti nastupující a farmářský tým Coachella Valley Firebirds, už odjíždí na své třetí juniorské mistrovství světa a měl by být lídrem ofenzivy výběru. Ještě před pár dny ale trenér Patrik Augusta nevěděl, jestli bude se Šalém moct počítat.

„Při prvním kontaktu s Ronem Francisem a generálním manažerem Seattlu jsme dostali negativní stanovisko. To se minulý týden změnilo. Myslím, že i díky Edovi, který chce přijet reprezentovat. Takže jsem dostal souhlasné stanovisko od Rona Francise, že nám ho pustí, akorát řešíme, kdy. Doufám, že kolem 22., když se budeme stěhovat do Ottawy, by se k nám mohl připojit,“ řekl Augusta na nominační tiskové konferenci, po které se část juniorské reprezentace vypravila do německého Mnichova, odkud zítra odletí do zámoří.

Tam se mají připojit ti, kteří na klubové úrovni působí právě v Severní Americe. Dohromady má nominace 24 bruslařů a 3 brankáře, na soupisku pro šampionát ale můžou Češi zapsat jen 22 hráčů do pole a 3 gólmany.

Do Ottawy vyrazí k obhajobě bronzu tato sestava vyvolených!



Do boje jde několik medailistů z minulého šampionátu, v Kanadě se ale představí také Adam Jiříček nebo Adam Novotný. ✊#narodnitym #ceskyhokej #WorldJuniors pic.twitter.com/CsN4iaPeWs — Český hokej (@czehockey) December 10, 2024

Přípravný kemp absolvují čeští hokejisté v kanadském městě Belleville, odkud se už finální nominace přesune přímo do dějiště turnaje. Ten pro svěřence začne 26. prosince zápasem se Švýcarskem, tři dny předtím však ještě absolvují generálku s domácím výběrem.

„My jsme jednoho silného soupeře samozřejmě chtěli. Finové s námi po loňsku hrát odmítli, a jiná volba na nás nezbyla, protože jsme nechtěli hrát se Švédy, které máme ve skupině. Bude to velice kvalitní soupeř. Budou hrát doma a poslední zápas před mistrovstvím světa je hodně specifický, aspoň co jsem poznal loni, hráči už mají to mistrovství v hlavách,“ prozradil Augusta.

V základní skupině světového šampionátu čekají české juniory po Švýcarsku ještě Kazachstán, Slovensko a Švédsko. Play-off se bude hrát v prvním lednovém týdnu, postoupí do něj čtyři týmy z každé skupiny.