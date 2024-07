Paříž připomíná obrněnou pevnost. Bezpečnostní opatření vylidnila ulice, vstup do centra je omezený

Stovky tisíc diváků, tisícovky sportovců a desítky lodí. V Paříži v pátek začínají 33. letní olympijské hry. Vůbec poprvé v historii je odstartuje slavnostní ceremoniál v centru města přímo na řece Seině. Obřad doprovázejí velmi přísná bezpečnostní opatření. V uzavřeném centru Paříže hlídkují desítky tisíc policistů, četníků a vojáků. Od stálého zpravodaje Paříž 8:19 26. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Centrum Paříže připomíná obrněnou pevnost. Je obestavěné desítkami tisíc kovových bariér, ulice jsou vylidněné a připomínají období pandemie covidu.

„Centrum Paříže je teď kvůli olympiádě úplně vzhůru nohama. Všude jsou četníci. Nevzpomínám si, že bych město viděl v takovém stavu,“ přiznává osmdesátiletý Pařížan. Podle něj jsou opatření příliš přísná.

„Olympijské hry budou asi krásné, ale nejsou tu skoro žádní lidé. Na druhou stranu je asi normální, že posilují bezpečnost. Stálo to určitě pěkný balík,“ dodává.

Liduprázdné město

Francouzská policie už týden před zahajovacím ceremoniálem výrazně omezila vstup do centra města. Uzavřela některé mosty přes Seinu a postavila ploty na silnicích. Zavřené jsou i některé stanice metra. Samotní Pařížané tak své město nepoznávají.

„Já bydlím na pravém břehu Seiny. Tam je to docela liduprázdné. Jsem překvapená. Nejezdí tam auta a není tam ani moc chodců. Takhle se mi Paříž líbí, je tam klid. Nejsem si ale jistá, jestli to takhle přesně zamýšleli. Věřím, že se to ale v následujících dnech změní a lidé se vrátí,“ říká Pařížanka Sylvie, která sedí v restauraci nedaleko katedrály Notre-Dame.

Vedle ní usrkává limonádu její vnuk, který se už těší na rugby a velkého oblíbence Francouzů hráče Antoina Duponta. Sylvie chce, aby se olympiáda vydařila a investované peníze se do města vrátily.

„Tolik jsme do olympiády investovali. Je to výjimečná událost. Něco takového se opakuje jen jednou za sto let. Doufám, že se vše vydaří. Syn žije v Londýně. Zbožňuje olympijské hry a přijede sem kvůli nim. Doufám, že zahraniční turisté budou méně nabručení než Francouzi a Pařížané,“ popisuje svá očekávání Sylvie.

Policejní hlídky

Kontroly akreditací u Seiny | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

U řeky nedaleko katedrály Notre-Dame stojí policejní hlídky. Policisté stojí u kovových zábran, na sobě mají černé vesty, zbraně a kontrolují akreditace.



„Nemohli jsme si stáhnout povolení ke vstupu. Zažádali jsme o něj a trvalo tři dny, než jsme ho dostali. Řekli nám, že obdrželi naši žádost, ale že ji ještě nevyřídili. Potom jsme povolení dostali a pak následující dny nám přišla dvě další, takže teď máme dvakrát víc vstupních pasů, než jsme potřebovali,“ stěžuje si Newyorčan James.

Na bezpečnost her dohlíží v Paříží vojáci i zhruba 45 tisíc policistů a četníků. Pomáhají jim kolegové ze 40 zemí. Na olympiádu přijeli i dva čeští policejní pyrotechnici, kteří pracují v západofrancouzském městě Nantes, kde se hraje část olympijského fotbalového turnaje.

„Naším úkolem bylo spoluprovádět preventivní bezpečnostní prohlídky fotbalového stadionu, tréninkových hřišť, hotelů a dalších objektů,“ popsal Českému rozhlasu policista a pyrotechnik Pavel Janoš. V Nantes spolupracuje ještě s chorvatskými kolegy. Celý tým vedou Francouzi. Češi si do Francie přivezli své vlastní vybavení.

„Máme s sebou veškeré vybavení na prověřování a případné zneškodňování výbušných zařízení. Namátkou těžké pyrotechnické obleky EOD 10, rentgen, sadu na odstupnou manipulaci s prověřovanými předměty. Endoskop a máme s sebou i našeho pyrotechnického robota,“ uzavírá Janoš, který na olympiádě ve Francii zůstane celkem zhruba pět týdnů.