Seinu, ve které budou soutěžit olympionici, se podařilo vyčistit. Pomohla obří podzemní nádrž

„Byla studená, ale ne zas tak moc. Voda vypadá opravdu čistě. Hodně se to zlepšilo, do řeky se vrátily i ryby. Je ale hodně prudká, měli jsme co dělat, když jsme vylézali ven,“ říká Laurent.

Má na sobě bílou koupací čepici s nápisem Les Ourcq polaires. V překladu to znamená „Polární medvědi“. Tihle medvědi se pravidelně i přes zákaz koupají v kanálu de l’Ourcq na severovýchodě Paříže. V zimě před pár lety jsem se k nim přidal.

Seina je teď podstatně příjemnější, její teplota se pohybuje kolem 20 stupňů. Do Seiny v posledních dnech nejdřív doslova sklouzla ministryně sportu Amélie Oudéa-Castéraová a pak se v ní v triatlonové kombinéze vykoupala také pařížská starostka Anne Hidalgová.

„Je to radost. Víte, o tomhle jsme snili dlouhé roky a tvrdě jsme na tom pracovali. A teď najednou jdete k vodě a můžete se v ní vykoupat. Všechno vám to připadá tak přirozené a jednoduché,“ říká starostka.

Laurent Sitbon z plavecké skupiny Les Ourcq polaires | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Jednoduché to ale nebylo. Seina byla dlouhé roky špinavá a ještě květnová měření ukazovala nadlimitní hodnoty bakterie e-coli. Pak ale zafungovala kombinace několika faktorů – teplejší s slunečnější počasí i dlouholeté úsilí. Francouzi připojili ke kanalizaci hausbóty kotvící na Seině. A postavili také obří podzemní nádrž u Slavkovského nádraží, která zachytává odpadní i dešťovou vodu, aby se nevylévala do Seiny.

„Nádrž měří v průměru 50 metrů a je 30 metrů hluboká. Její kapacita je 50 tisíc metrů krychlových. Nádrž má dole trubku, která zachytává vodu z kanalizace. Jde o směs dešťové a odpadní vody – tzn. vody ze sprchy, z umyvadla i ze záchodu,“ vysvětluje Samuel Colin-Canivez z pařížské radnice, který měl stavbu velké nádrže na starosti. I díky této nádrži organizátoři her věří, že v Seině už za pár dní budou moct soutěžit olympionici.

Pohled na dno podzemní nádrže | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Seina je vhodná ke koupání a můžou se v ní tedy odehrávat olympijské závody v triatlonu a v dálkovém plavání. Máme velmi účinný systém. V případě vydatných dešťů a zhoršené kvality vody se dokážeme velmi rychle vrátit k normálním hodnotám. V nejhorším případě bychom závody akorát o pár dnů odložili,“ popsal šéf organizačního výboru olympijských her Tony Estanguet.

Čistá Seina je jedním z největších odkazů pařížské olympiády. Koupání v ní sliboval už koncem 80 let tehdejší starosta a pozdější prezident Jacques Chirac. Současné vedení radnice chce Pařížanům řeku zpřístupnit na několika místech od příštího roku.