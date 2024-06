‚Chci si ještě zalézt a dobře se připravit.‘ Ondra má jistou účast v Paříži, přesto dokončí kvalifikaci

Lezec Adam Ondra potvrdil i s pochroumaným ramenem postup na olympijské hry v Paříži. I když už vnitřně slavil po úspěšné kvalifikaci, definitivní jistotu získal až v semifinále, ze kterého jako poslední prošel i do nedělního finále. Budapešť 10:03 23. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Ondra slaví postup na olympijské hry | Foto: Iva Roháčková

Adam Ondra na olympijských hrách v Paříži mezi elitními sportovními lezci chybět nebude. Možnost vylepšit šestou příčku z Tokia definitivně dostal na druhém dílu kvalifikační série v Budapešti během semifinále, ze kterého prošel jako poslední, tedy osmý do odpoledního finále.

„Duševně už jsem si ji slavil včera a dneska je to potvrzení,“ říkal v sobotu v podvečer sportovní lezec Ondra, který byl velmi blízko účasti na olympijských hrách v Paříži už po páteční kvalifikaci v Budapešti. Až v průběhu semifinále ale padly i matematické šance konkurentů, že by ho o postup ještě někdo z nich mohl připravit.

Ošemetené rameno

„Těžký závod, který jsem ustál, takže dobrý. Hlavně jsem se nezranil, to bude asi to úplně nejdůležitější,“ oddechl si Ondra. Pravděpodobně chtěl ale říct „znovu nezranil“, protože si hned první soutěžní den v boulderingu pochroumal levé rameno.

„Úplně zázračně jsem o tom rameni skoro vůbec nevěděl. To v podstatě potvrzuje, že s tím nic není. Do Paříže o tom vůbec nebudu vědět. Myslím, že kdybych tyhle bouldery lezl třeba včera, zaskóruju maximálně deset bodů. Skoro každý boulder byl na ramena docela hodně náročný a zvlášť na to levý. Pro mě to bylo zároveň takové, že ano, chtěl jsem podat co největší výkon, ale hlavně jsem riskoval strašně moc. U spousty kroků jsem si říkal, jestli to mám vůbec zkoušet,“ popsal.

Do finálové osmičky závodu v olympijské kombinaci v Budapešti se Ondra protlačil ze semifinále až díky druhé disciplíně v lezení na obtížnost, ve kterém je trojnásobným mistrem světa. V neděli tak může zabojovat ještě o stupně vítězů na jednom z posledních podniků před odletem do Paříže.

„Doufám, že se rameno trošku vzpamatuje, v některých krocích jsem ho trochu pocuchal, v obtížnosti jsem to cítil. Naštěstí lezeme až odpoledne, tak by se mohlo vzpamatovat. Myslím, že je to i dobrá možnost ještě zalézt jeden boulder jednu cestu a líp se tak na olympiádu připravit,“ dodává Ondra. Finále boulderingu je na programu od 15.30, od 17.35 bude následovat lezení na obtížnost.