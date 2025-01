Keysová vyhrála první grandslam, ve finále Australian Open porazila světovou jedničku Sabalenkovou

Turnajová devatenáctka zdolala Sabalenkovou za dvě hodiny a čtyři minuty. O tři roky mladší Bělorusku porazila podruhé ze šesti vzájemných zápasů. Premiérového titulu z grandslamů se dočkala na druhý pokus, v roce 2017 neuspěla ve finále US Open.

The Keys to victory! Madison Keys caps an incredible fortnight with a breakthrough Grand Slam title!



She beats Collins, Rybakina, Svitolina, Swiatek and Sabalenka to claim the crown.