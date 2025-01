Jsme schopné zahrát cokoliv a pro soupeřky hrajeme nečitelně, říká Siniaková po postupu do finále čtyřhry

Tenistka Kateřina Siniaková si zahraje o desátý grandslamový titul v ženské čtyřhře. Do finále Australian Open prošla společně s Američankou Taylor Townsendovou, po výhře nad ruskou dvojicí Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová 6:7, 6:4 a 6:3. Kateřina Siniaková je nadšená ze skvělé bilance, kterou na největších turnajích v soutěži deblistek má. Melbourne 15:56 24. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková se s Taylor Townsendovou probojovaly do finále čtyřhry na Australian Open | Foto: Ma Ping / Xinhua News | Zdroj: Profimedia

Kateřino, podvanácté se představíte v grandslamovém finále. Jak vám to zní?

Zní to krásně a jsem moc ráda, jak jsme zvládly další náročný zápas. Hrály jsme skvěle a těší mě, že máme další šanci na titul. Určitě se o to porveme.

Zpočátku soupeřky prakticky nechybovaly, tak čím jste to překlopily na vaši stranu?

Věděly jsme, co od nich můžeme čekat. Snažily jsme se jim to vzít, chtěly jsme být agresivní a hrát naši deblovou hru. I v prvním setu jsme byly nahoře, ale nakonec se nám to nesešlo. V zápase jsme byly lepší, makaly a nakonec to otočily na naši stranu.

Ve druhém setu z vás vyzařovalo takové nastavení, že to nepustíte, ať se děje, co se děje.

Ano, protože v prvním setu se můj servis game úplně nesešel, protože mi tam vlezlo sluníčko. Bylo to vyrovnané a tak blbě jsme to ztratily. Dál jsme věděly, co děláme, tlačily soupeřky a věřily v obrat.

S Taylor Townsendovou hrajete na třetím grandslamu. Cítíte, že hrajete každým zápasem lépe?

Určitě nám pomáhá, že spolu máme už víc zápasů. Skvěle se doplňujeme. Jsme schopné zahrát úplně cokoliv. Můžeme zůstat vzadu, posunout se dopředu, vyměnit se. Pomáhá nám to v tom, že nedáme soupeřkám poznat, co se bude dít. Jsem vděčná, že se můžeme zlepšovat.