Sinner po dopingové kauze rozpouští tým. Světová tenisová jednička propustila trenéra a fyzioterapeuta

První hráč světa Jannik Sinner před začátkem tenisového US Open oznámil, že kvůli své dopingové kauze propustil kondičního trenéra a fyzioterapeuta. Třiadvacetiletý Ital měl v březnu během turnaje Masters v Indian Wells pozitivní test na anabolický steroid klostebol, ale zákazu startů unikl.

Letošní vítěz Australian Open uspěl s vysvětlením, že si zakázanou látku ve spreji aplikoval na malou ránu na kůži jeho fyzioterapeut Giacomo Naldi, jenž ho denně masíroval. Sprej prý Naldimu poskytl kondiční trenér Umberto Ferrara.

„Byli důležitou součástí mé kariéry,“ řekl Sinner na páteční tiskové konferenci v dějišti US Open. „Odvedli jsme neuvěřitelnou práci, zažili spoustu úspěchů, za kterými stál můj skvělý tým. Kvůli těmhle chybám už k nim nemám důvěru, abychom společně pokračovali,“ uvedl tenista.

Sinner neměl po pozitivním testu ani dočasně zastavenou činnost, neboť se proti automatické suspendaci úspěšně odvolal, což řada tenistů kritizuje a upozorňuje na dvojí metr. Jeho jediným trestem za dopingové provinění je ztráta 400 bodů a prémie 325.000 dolarů (7,4 milionu korun) za postup do semifinále v Indian Wells.

Jeho dopingový nález vyšel najevo v úterý den poté, co získal v Cincinnati pátý letošní titul. „V posledních měsících jsem se hodně trápil. Čekal jsem na výsledek. Jediné, co teď potřebuji, je pročistit ovzduší,“ řekl Sinner.

Podle svých slov se vyhnul pozastavení činnosti díky tomu, že jeho tým rychle identifikoval zdroj kontaminace.

„Důvod, proč jsem mohl hrát, byl ten, že jsme věděli, odkud ta látka je a jak se dostala do mého těla,„ řekl. „To je hodně důležité, zodpovědět jim to, a oni to hned pochopili,“ uvedl.

„Kdo mě dobře zná, ví, že bych nikdy neudělal nic, co je v rozporu s pravidly. Co se týče mé pověsti, uvidíme, jak se to vyvine. Tohle opravdu nemůžu ovlivnit,“ konstatoval před vstupem do US Open, kde bude jeho soupeřem v prvním kole Američan Mackenzie McDonald.

ATP dvouhra (muži) | 34. týden 2024 Jméno Národnost Turnajů Bodů 1. Jannik Sinner Itálie 18 9760 2. Novak Djoković Srbsko 18 7460 3. Carlos Alcaraz Španělsko 17 7360 4. Alexander Zverev Německo 24 7035 5. Daniil Medveděv ATP 18 6275 6. Andrej Rubljov ATP 25 4805 7. Hubert Hurkacz Polsko 22 4055 8. Casper Ruud Norsko 23 3855 9. Grigor Dimitrov Bulharsko 21 3655 10. Alex De Minaur Austrálie 23 3435