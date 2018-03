2. 8. 2014 |Evelyna Kulíšková |Zprávy z domova

Počet dopravních nehod, které zavinily děti, výrazně roste. Od ledna do června způsobili chodci a cyklisté do 15 let na 370 nehod. Oproti stejnému období loňského roku je to přibližně o 70 víc.