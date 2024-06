Soud řeší potyčku řidičky s cyklistou. Žena zemřela dva dny po ní na vzácný syndrom ‚zlomeného srdce‘

Soud začal ve středu projednávat dva roky starý případ hádky a napadení, které vyústily ve smrt ženy v centru Prahy. Matka s dcerou jedoucí v autě se dostaly do sporu s rodinou na kolech. Jeden z cyklistů je po hádce údajně napadl, on sám ale tvrdí, že se jen bránil. Žena dva dny po potyčce zemřela na vzácný syndrom zlomeného srdce. Praha 9:57 26. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Státní zástupkyně navrhla cyklistovi tříletou podmínku (ilustrační foto) | Foto: Lenka Kratochvílová | Zdroj: Český rozhlas

Vanessa Červová pro Radiožurnál vzpomíná na událost před dvěma lety, bylo jí tehdy čerstvě 19 let. Jela v autě se svou matkou. Když zastavily na křižovatce u Karlova mostu, všimly si rodiny na kolech.

„My jsme s mamkou jely na nákupy do centra. Byl normálně hezký den. Mezi sebou jsme si řekly, že nechápeme, proč berou ty děti do centra na kolo, protože se nám to zdálo nebezpečné,“ popisuje.

Rozhovor prý přes otevřená okna auta rodina slyšela. Když ženy odjížděly, otec na kole se za autem rozjel.

„Když nás dojel, tak nám do auta začal bouchat a říkal mámě, ať si to s ním jde vyřídit,“ popisuje Vanessa. Tvrdí, že chtěla zavolat policii, muž jí ale telefon vytrhl a odhodil. Pak měl napadnout ji i její matku.

„Já jsem ten telefon sebrala. Když už jsem lezla zpátky a měla jsem vevnitř jednu nohu, tak on ty dveře vzal a začal s nimi mlátit. Kvůli tomu máma vylezla z auta a začala na něj řvát, ať toho nechá a přestane jí mlátit dítě. To skončilo tak, že ji chytil za vlasy a předklonil ji a začal jí dávat údery do břicha, do hrudníku a kopal do ní,“ říká Vanessa.

Syndrom zlomeného srdce

Obě ženy jely nejprve do nemocnice, protože matce nebylo po potyčce dobře. Podle dcery si i po návratu domů stěžovala na pálení na hrudi. Za dva dny zemřela. Vanessinu matku totiž podle lékařských zpráv postihl Takotsubo syndrom. Někdy se mu taky říká syndrom zlomeného srdce.

„Tam je skutečně významným faktorem psychologický insult. Pacient je pod nějakým významným stresovým impulzem,“ popisuje kardiolog Petr Neužil.

Podle zveřejněných znaleckých posudků ale není jasné, jestli spouštěčem syndromu byl právě konflikt mezi ženou a cyklistou. Státní zástupkyně muže obžalovala a navrhla trest – tříletá podmínka s odkladem na pět let. Pro Vanessu to byl šok: „Nechápu, jak to může být takhle kvalifikované, pro mě ji prostě zabil. Bez toho by se to nestalo, byla to jinak zdravá ženská.“

Cyklista podle Vanessy do protokolu uvedl, že se jen bránil a že se cítí jako oběť. Jeho obhájce Vlastimil Rampula na dotazy Radiožurnálu nereagoval a nebral telefon. S mužem se redakci podařilo spojit, na pokyn svého právníka ale nechtěl případ zatím komentovat.

Těžké ublížení na zdraví

Státní zástupkyně ho obžalovala z těžkého ublížení na zdraví. Za to je základní sazba tři až deset let vězení. Proč žalobkyně v tomto případě navrhla podmínku, mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala komentovat nechtěl.

Obecně ale řekl: „Státní zástupce v rámci svých úvah přihlíží ke komplexnímu dokazování, to jest ke všem relevantním důkazům. Zohledňuje tedy všechny důkazy ve prospěch i neprospěch obžalovaného a zvažuje všechny okolnosti konkrétní věci.“

Cimbala dodal, že navrhovaný trest ještě není konečný a může se změnit. „Ten návrh sám o sobě není pro soud závazný a může se od něj odklonit. Může rozhodnout i zcela opačně, klidně obžalovaného viny zprostit,“ potvrzuje ze své praxe i advokát Tomáš Nahodil.

Ministerstvo spravedlnosti případ nekomentovalo. Má ho nejdřív posoudit nezávislý soud. Podmíněný trest za těžké ublížení na zdraví je podle statistik resortu poměrně častý. Soudy ho za poslední tři roky uložily ve většině případů.