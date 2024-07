Povinná výbava u kola? Policisté na preventivních akcích v Česku radili cyklistům

Policisté v Plzni a na jihu Moravy vyrazili do terénu, aby připomněli cyklistům, co by jim při jízdě na kole nemělo chybět. Dospělým i dětem v Plzni radili, jaké bezpečnostní prvky mohou zmírnit riziko dopravní nehody. Jihomoravští policisté letos do konce června zaznamenali bezmála dvě stě nehod s účastí cyklistů. Praha 13:54 18. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Preventivní akce pro cyklisty v Lednici v Jihomoravském kraji | Foto: Vlasta Gajdošíková | Zdroj: Český rozhlas

Cyklisté patří mezi zranitelné účastníky silničního provozu. Před vážným úrazem na silnici nebo v terénu je mohou ochránit vhodné bezpečnostní prvky a hlavně přilba na hlavě.

Jak si ji správně nasadit a jak na kole zvýšit svoji bezpečnost, radili v úterý na břehu Velkého Boleveckého rybníka v Plzni cyklistům a dětem policisté v rámci preventivní akce nazvané „Na kole jen s přilbou“.

Policisté kolařům připomněli nulovou toleranci alkoholu při jízdě. Mluvili také o nutnosti výměny přilby po každém nárazu, jelikož se na ní může objevit i okem neviditelná trhlinka, která by způsobila, že by v případě pádu nebyla helma funkční.

„Za loňský rok evidujeme 4 610 dopravních nehod, při nichž zemřelo sedm lidí. Z toho byli dva cyklisté a ti neměli nasazenou přilbu. Přilba je opravdu nepostradatelná,“ uvedla koordinátorka prevence Hana Kroftová.

A jakými dalšími způsoby může cyklista zvýšit svoji bezpečnost? „Aby cyklisty řidiči ostatních vozidel vnímali, musí být na kole vidět, a to obzvlášť za mlhy, šera nebo deště. Je žádoucí mít na sobě pestrobarevné oblečení doplněné o různé kontrastní zářivé pruhy. A není žádná ostuda obléct si reflexní vestu,“ vyjmenovala koordinátorka BESIP pro Plzeňský kraj Václava Ircingová.

Pochvaly i nealko pivo

Policisté na jihu Moravy se pak vypravili mezi cyklisty v Lednici. „Pána chválím, že má helmu, paní teď ladí outfit brýlemi,“ říká policistka, která na stezce zastavila skupinku lidí na kolech. Mohli se smát, pokuta jim totiž nehrozila.

Jitka Křapová ze Záhorovic u Uherského Brodu měla na svém bicyklu obtěžkaném zavazadly v pořádku úplně všechno. „Světlo vpředu i vzadu, zvonek mám taky. Jezdím dennodenně do práce, o víkendu nějaké výlety. Teď jsem dostala od dětí výlet do Rakouska na pět dní, takže jedu z Rakouska a budu mít tak 800 kilometrů najetých,“ smála se opálená cyklistka.

Policisté jí popřáli hodně šťastných kilometrů a ještě jí za odměnu dali nealkoholické pivo. „Protože každý cyklista je řidič a žádný řidič nesmí jezdit pod vlivem alkoholu,“ vysvětluje policejní mluvčí Miroslav Měchura.

Pokud policisté narazili na někoho, kdo kolo neměl předpisově vybavené, dostal od policistů potřebné doplňky.

Ne po chodníku či bez helmy

„Co se týká mladých cyklistů do 18 let, bývá častým prohřeškem to, že jezdí bez přilby. Ještě bych podotkl, že spousta lidí si neuvědomuje to, že pokud jede na koloběžce, je ze zákona brán jako cyklista a vztahují se na něho stejná pravidla,“ shrnul Měchura.

Povinné jsou i odrazky – vpředu i vzadu a ve výpletu kola. „U těch je problém, že často odpadávají při jízdě. My jsme schopni to doplnit vhodným reflexním materiálem,“ dodal krajský koordinátor BESIP Pavel Čížek.

„Problémem jsou speciální kola na rychlou jízdu. Cyklisté si na ně nechtějí dávat žádný prvek a častým argumentem je, že každý gram se počítá. A i v tomhle je nějaká edukace, že to nahradí reflexní samolepky. Kolo nezatížím a splním i zákon,“ zmínil jednu z možností.

Policisté také cyklistům připomínali zákaz jízdy po chodníku. Někteří lidé ale argumentovali větší bezpečností ve srovnání s jízdou po silnici.

„Kolikrát jedu radši po chodníku a radši zaplatím pokutu, než bych jela mezi auty po silnici. I jako řidič mám radši, když se mi tam ti cyklisté nemotají,“ popsala cyklistka Marta Lupačová z Přerova, která se do Lednice vydala s celou rodinou.

„S dítětem, když je cesta v pohodě, tak jedeme po cestě. Ale když je cesta hodně úzká, jezdí tam kamiony, tak radši jdeme po chodníku,“ uzavřel David Lupač z Brna.

