Cyklista v Praze dostal podmínku za konflikt se ženou, která poté zemřela. Podle soudu její smrt nezavinil

Soud uložil cyklistovi Václavu Socherovi, který měl fyzický konflikt s řidičkou v centru Prahy, tříletý podmíněný trest. Muž podle rozsudku způsobil ženě těžkou újmu na zdraví, když se bránil napadení z její strany, nezavinil ale její následnou smrt. Řidička zemřela několik dní po incidentu, a to na následky kombinace trhliny tenkého střeva a vzácného „syndromu zlomeného srdce“ spojeného se stresem. Praha 16:36 14. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soud při ukládání trestu přihlédl k tomu, že obžalovaný se nikdy nedopustil přestupku a stará se o dvě děti (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Dle názoru soudu nemohl obžalovaný rozvinutí syndromu předpokládat a předvídat,“ konstatoval předseda soudního senátu Václav Kvapil s tím, že Takotsubo syndrom postihuje jen malé procento lidí a Socher je lékařský laik. Muž zato mohl podle soudu předvídat, že údery do břicha ženě poškodí střevo.

Třem z pěti obžalovaných z převážení běženců rozdal soud v Teplicích tresty. Pokoušeli se převést asi 130 lidí Číst článek

Spáchal tak úmyslné těžké ublížení na zdraví a výtržnictví, za což mu hrozilo tři až deset let vězení. Kvapilův senát přihlédl při ukládání trestu k tomu, že Socher se zatím nikdy nedopustil ani přestupku a stará se o dvě děti. „Jednalo se o exces z dosud bezproblémového života obžalovaného,“ řekl soudce.

Pražský městský soud se v rozsudku odchýlil od toho, jak děj incidentu popisovala obžaloba. Mimo jiné uvedl, že řidička Sochera po předchozí slovní rozepři schválně zablokovala svým vozem tak, že před ním najela na obrubník. Podle svědků tak zaklínila jeho kolo mezi obrubníkem a karosérií auta.

Dcera řidičky pak na něj otevřela dveře, a když je zabouchl zpět, způsobil dívce oděrky. Na to reagovala její matka, která vyběhla z auta, snažila se Sochera udeřit a poškrábala ho na hrudi. Muž jí chtěl zabránit v dalším napadání, takže jí prudce trhnul za vlasy. Poté ji napadl údery pěstí do hrudníku a břicha, přičemž minimálně jednu ránu vedl velkou silou.

‚Jsem nevinný‘

Sedmačtyřicetiletý fotbalový a fitness trenér Socher tvrdí, že o tři roky starší žena ho napadla poté, co s ní chtěl řešit její předchozí nadávky vůči jeho malým dětem, které s ním byly na cyklovýletě. O její smrti se dozvěděl rok po události, když mu poštou přišlo policejní obvinění.

Jansta z kauzy Motol má pozastavenou advokátní činnost. ‚Došlo k tomu na jeho žádost,‘ zní z komory Číst článek

Odmítl, že by řidičku mlátil, a domníval se, že zranění si musela přivodit až po konfliktu. „Jsem nevinný. Nevím ale, jestli jsme to schopní prokázat, musím to probrat s právníkem,“ řekl novinářům při odchodu od soudu s tím, že už je z procesu unavený a že mu došly peníze na obhajobu. Jeho advokát Vlastimil Rampula zdůraznil, že Socher konflikt nevyvolal.

Incident se stal vpodvečer 29. srpna 2022 v ulici nedaleko Karlova mostu, kde děj nezachytily žádné kamery. Žena po střetu odjela do nemocnice kvůli podezření na infarkt, vyšetření ale žádný problém neodhalilo. Následně šla vypovídat na policejní služebnu a pak domů.

V noci se jí výrazně přitížilo, nepřála si ale přivolat záchrannou službu. Příbuzní ji nakonec odvezli zpátky do nemocnice, kde žena 1. září zemřela. Rodinu zemřelé odkázal soudce se vznesenými nároky na náhradu nemajetkové újmy do občanského řízení. Uvedl také, že některé části výpovědi dcery řidičky ohledně průběhu konfliktu byly nevěrohodné.