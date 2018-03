8. 12. 2016 |Michal Polášek |Zprávy z domova

Jak co nejlépe ochránit obyvatele před bleskovými povodněmi nebo jak snížit přehřívání měst v létě. To jsou problémy, kterými se na radnicích zhruba dvaceti českých měst začínají úředníci věnovat skutečně systematicky. Připravují tam přesný postup, jak upravit třeba velká parkoviště nebo vodní toky, aby extrémy počasí napáchaly co nejmenší škody.