‚Zhruba dva metry vody v tělocvičně.‘ Škola v České Vsi odhaduje obnovu po povodni nejdříve na leden

Povodeň ve škole v České Vsi na Jesenicku zaplavila 16 učeben, několik kabinetů a sboroven. Obnovu budovy, která do Vánoc jistě nevyschne, se podaří dokončit v lednu, „a to je optimistický odhad", popsal Radiožurnálu ředitel Filip Worm. Škola pro více než 300 dětí využije nabídek jiných ústavů, do kterých budou žáci dojíždět. Školáci z prvních až třetích tříd prozatím dochází do hotelové školy v Jeseníku. Česká Ves 12:05 25. září 2024

„V tělocvičně byly zhruba dva metry vody, protože tam vznikl proud. Škola v podstatě vytvořila přehradu, která se naplnila a voda se začala tlačit dovnitř,“ popisuje ředitel Worm.

„Tady je počítačová učebna. Nepoužitelná s prakticky veškerým vybavením. V okamžiku, kdy voda dosáhla až 50 centimetrů, nábytek byl na odpis,“ dodává.

Rozvodněná řeka Bělá zaplavila pět pavilonů školy - podle Worma 16 učeben a několik kabinetů a sboroven. „Tady, kde stojíme, bychom měli zhruba po prsa vodu,“ říká ředitel v jedné z učeben.

Budova musí nejprve vyschnout, než mohou podlaháři začít pracovat na nové podlaze s topením, to se podle jejich odhadů nepovede dřív než na Vánoce. Plyn v budově není a zřejmě dlouho nebude, dodává Worm.

Filp Worm, ředitel školy v České Vsi dokončení rekonstrukce po povodních odhaduje na leden | Foto: Jan Beneš | Zdroj: Český rozhlas

„Nemít možnost si zatopit ať už plynem, nebo elektřinou, je na počátku podzimu v České Vsi problém, v noci už tady klesají teploty k nule,“ říká nezávislý starosta Petr Mudra.

Žáci první, druhé a třetí třídy dochází namísto České Vsi na hotelovou školu do Jeseníku.

Škola v České Vsi na Jesenicku po povodni | Foto: Jan Beneš | Zdroj: Český rozhlas

„Nejmenší děti už jsou pokryté s tím, že od 30. září, to znamená od pondělí, se k ním přidá i čtvrtá a pátá třída. Pro celou školu už máme mnoho nabídek na výjezdy. Řešíme, že by děti odjely na týden, případně dva týdny s přestávkou na víkend do nějakých jiných škol,“ dodal Worm.

Ještě dva týdny budou doma i školáci z nedaleké Bělé pod Pradědem. Budova školy prozatím stále slouží dobrovolníkům a hasičům. „Ve škole máme jídelnu i s kuchyní, kde se vaří i pro naše občany,“ uvedl starosta Radomír Neugebauer.