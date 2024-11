Uklizeno máme, říká starosta České Vsi deset týdnů po povodních. Chybí mu ale pomoc s papírováním

Povodně v polovině září za sebou zanechaly škody až za 70 miliard korun. Mezi nejvíce zasažené obce patří Česká Ves na Jesenicku. „Většina domácností už přístup k energiím má,“ popisuje pro Český rozhlas Plus starosta České Vsi Petr Mudra (STAN). Podle něj škody v obci dosáhly 700 milionů korun. „Teď ve stavu nebezpečí ještě můžeme nakupovat velké objemy materiálu. Ale bojíme se toho, co bude po Novém roce, to budeme muset soutěžit,“ dodává. Česká Ves 14:37 26. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká Ves | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Celkové škody po povodních se vyšplhaly k 70 miliardám korun. Zhruba 20 miliard mají uhradit pojišťovny a 2,5 miliardy korun získá Česko z Evropské unie. Už máte vyčíslené škody v České Vsi, pane starosto?

Ano, máme. Samozřejmě se odhadují velmi těžko. Ale za pomoci projektantů a různých starých projektů a podobně jsme škody vyčíslili na skoro 700 milionů korun.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak je na tom Česká Ves dva a půl měsíce po povodních? Popisuje starosta Petr Mudra (STAN)

Odkud teď čerpáte finanční pomoc?

Především od Olomouckého kraje, který samozřejmě dostává příspěvky od státu. Ale momentálně je to jenom nouzová pomoc na ty nejnouzovější opravy.

Setkali jste se s nějakými komplikacemi při čerpání pomoci? Možností bylo několik a někdy nebyla pomoc hned zprocesovaná.

Samozřejmě byly problémy. Myslím, že myšlenka proplácet všechny náklady přes Olomoucký kraj byla dobrá. V kraji nám to administrativně výrazně pomohlo. Ale asi nikdo nepočítal s tím množstvím. Takže firmy dostávaly pozdě zaplaceno, někdy i po dvou měsících a podobně. Ale to už by dnes mělo být v pořádku.

Chybí administrativní pomoc

Jak zvládáte přerozdělování peněz jednotlivým domácnostem?

Je to velmi složité. Ještě to nerozdělujeme. Měli jsme ve čtvrtek zastupitelstvo, začínáme připravovat darovací smlouvy. To je pro nás asi největší administrativní komplikace posledních týdnů.

Máte na to od státu nějakou pomoc? Řada zasažených obcí o ni žádala. Administrativa je to velmi komplikovaná a obce nemají dost pracovníků.

My jsme měli dobrovolné administrativní pracovníky. Pomáhali nám vytvářet tu žádost, posuzovat domácnosti a nemovitosti, v jakém jsou stavu. Ale systémovou pomoc jsme nedostali.

Zaučit pracovníka je velmi složité, není to v řádu dnů. Nikdo nám administrativní pracovníky na delší období v řádech měsíců nenabídl.

V jaké fázi teď s odstraňováním škod po povodních jste? Komplikují vám práce zimní teploty a mrazy?

Řekl bych, že máme uklizeno to základní. Tedy bláto a nemovitosti. Lidé mají otlučené zdi. Ale jsme teprve na začátku v systémové práci. Chybí nám stovky metrů místních komunikací, nejsou k nim položené sítě...

Teď ve stavu nebezpečí se to ještě řeší poměrně jednoduše, protože můžeme nakupovat velké objemy materiálu. Ale trochu se bojíme toho, co bude po Novém roce.

To už budeme muset postupovat podle běžných pravidel, to znamená soutěžit. Budeme muset vybírat firmy, tvořit projekty... A bojím se, že se práce velmi zpomalí.

Někteří už se nevrátí

Před měsícem se mluvilo o tom, že v České Vsi je výrazně poničených dvacet budov. Jak to řeší jejich majitelé? Podařilo se už uvolnit některé obecní pozemky k výstavbě nových domů?

Tento proces je velmi složitý. Jednak jednáme se státem o uvolnění pozemků. A jednak nabízíme lidem náhradní prostory pro stavbu na obecních pozemcích.

Ale než se rozjede proces, než se udělají stavební studie, posouzení vůbec možnosti stavět, tak je to v řádu týdnů. Někteří lidé mají zájem stavět velmi rychle. A někteří se vůbec rozmýšlí, co bude dál. Tohle rozhodování vidím spíš na leden únor.

Setkáváte se i s případy, že u vás už lidé nechtějí zůstat?

Ano, ty případy už nastaly. U dvou zdemolovaných nemovitostí víme, že se ti lidé k nám už nevrátí. Ale na druhou stranu znám i případy lidí, kteří chtějí stavět co nejrychleji, ale na bezpečném místě. Takže teď komunikujeme o tom, jak těm lidem pomoct.

Chybí silnice

Povodně u vás zničily také základní školu. Novou teď stavíte z kontejnerů. Kdy se její třídy zaplní?

Předpokládáme, že výuka začne v nové modulární škole naplno 2. prosince. Doufáme, že se to povede. Už nám k tomu po všech komplikacích chybí velmi málo.

Podotýkám, že je to provizorní škola. Mezitím už intenzivně probíhá oprava té stávající. A když všechno půjde dobře, tak bychom zhruba do roka byli rádi ve staré škole.

26:44 Umožněme lidem ze záplavových oblastí získat jiný pozemek, povodně budou stále horší, varuje expert Číst článek

Je něco, s čím byste potřebovali před příchodem zimy ještě pomoci?

Nemáme ještě obnovené tři celkem dlouhé úseky v místních komunikacích. To jsou místa, kam ještě lidé nemohou pořádně zajíždět auty. Nejsou tam položené inženýrské sítě. Vedou tam suchovody, které teď zamrzají. Snažíme se velmi intenzivně tyto úseky alespoň nouzově spravit tak, aby mohly přes zimu fungovat.

Co se týče elektřiny, energií, tepla, s tím nemáte problém?

Tohle je u nás dostupné až na malé výjimky, o kterých jsem mluvil. Někde občas zamrzne voda. Elektrické kabely jsou vedené velmi provizorně. Ale většina domácností přístup k energiím má. A posledních pár desítek domů budeme k plynu připojovat během těchto čtrnácti dnů.