Vysoušeče jedou po záplavách v Opavě dál naplno. ‚Zůstalo obvodové zdivo a čekáme,‘ popisuje místní

Ani měsíc a půl po ničivých záplavách se mnoho lidí v zasažených oblastech nevrátilo do svých domů. Mokré zdi špatně schnou a bydlet se tam nedá ani po úklidu. Příkladem je rodina Jana Lichého z Opavy. Škodu po velké vodě odhaduje na více než čtyři miliony korun. Opava 13:58 1. listopadu 2024

„Nemám nic. Posunulo mi to obvodové zdivo, zvedlo mi to krovy s fotovoltaikou. Nemám věci pro dceru a mám jenom 25 tisíc splátku hypotéky,“ popisoval Jan Lichý pohnutým hlasem po opadnutí vody zkázu na svém domě.

Od zářijových povodní uplynul už zhruba měsíc a půl. Mnoho lidí se ale pořád ještě nevrátilo do svých domů. S Janem Lichým v Opavě natáčel Martin Knitl

Všechny pokoje povodeň úplně zničila a důsledky pocítil i jako podnikatel.

„Propustil jsem čtyři z pěti zaměstnanců. Podnikám s tátou, který má dnes 65 let a ten se mi tady už v podstatě dva dny hroutí,“ vyprávěl tehdy.

Po více než měsíci jsme se k jeho domu vrátili. Bahno, suť a hromady odpadu už jsou pryč. To je ale všechno, jak říká.

„Nepovedlo se nic, vyklidilo se to, zůstalo obvodové zdivo a čekáme,“ popisuje nyní.

Vnitřek domu Jana Lichého po opadnutí vody před měsícem a půl | Foto: Martin Knitl | Zdroj: Český rozhlas

Ekonomická sebevražda

Na otázku, zda dům alespoň trochu schne, odpovídá: „Jsou tam tři vysoušeče, které jsou co čtyři hodiny v podstatě plné, takže co čtyři hodiny se vylívá 120 litrů vody.“

Teď bydlí v nájmu, v 70metrové garsonce i s celou rodinou. Firmu nakonec v omezeném režimu udržel a doufá, že se brzy dočká vyplacené pojistky. Má ale strach z dalších let právě kvůli pojištění.

„Problém je, že i když to dnes pojistím nově, budu mít povodeň, záplavu, všechny tyhle vody, tak se třeba za rok změní povodňové mapy a ta pojišťovna umí povodeň dodatečně vyjmout. Vrazit sem zpátky čtyři miliony a za rok se dozvědět, že to je nepojistitelné, to je ekonomická sebevražda,“ popisuje.

V podobné situaci jsou jenom tady na Vojanově ulici v Opavě i mnozí další. Jsou vidět prázdné domy s otevřenými okny, která jezdí majitelé každý večer zavírat.