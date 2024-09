Obce a města v Moravskoslezském kraji pokračují v úklidu po povodních. Například v Ostravě velká voda odhalila slabiny protipovodňového systému. Jde třeba o hráz u ulice Žabník ve Slezské Ostravě, ta se totiž v posledních letech snížila. Ostrava 18:04 25. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve Slezské Ostravě odhalily povodně propad hráze. K jejímu přetečení přitom chyběly desítky centimetrů (ilustrační foto, Ostrava) | Foto: Město Ostrava | Zdroj: Twitter

„K přetečení hráze nám chybělo 30 centimetrů,“ popisuje Tereza, jedna z místních. Vysvětluje, že Odra se tady nakonec nevylila. I přes to se pro jistotu nechala evakuovat.

„Za ty roky si to sedlo. Sice to zhutnili ale je to stále hlína nebo jíl. Určitě je to níž,“ říká automechanik Radim Motyka, který má dílnu zhruba 10 metrů od protipovodňového valu.

Někteří lidé si na Žabníku ale poklesu hráze vůbec nevšimli. „V neděli jsem sledoval vodu, ještě před tím, než tady probíhala evakuace. Byl jsem rád, že nás to uchránilo – pak začala voda díky bohu klesat,“ vypráví Honza.

‚Možná klesla o metr‘

Podobně to vnímá i Miriam, která bydlí o pár metrů vedle. „Někteří říkají, že ta hráz to neudrží… Slyšela jsem, že klesla možná o metr, já ale ten pocit nemám,“ líčí.

Starosta Slezské Ostravy Richard Vereš z Hnutí ANO, ale říká, že problém s hrází tady je. „Tím, že vystoupala hladina řeky Odry, bylo pouhým okem postřehnutelné, že hráz na Žabníku je viditelně níže, než hráz na druhé straně, která chrání logistický park v Ostravě-Hrušově,“ vysvětluje starosta.

„Opravdu chybělo na hrázi na Žabníku několik desítek centimetrů k tomu, aby přetekla. Proto jsme lokalitu preventivně museli evakuovat. Na druhé straně šlo vidět, že ještě minimálně metr, metr a půl hráze zbývá, to znamená, že tam je nějaký problém, se kterým se musíme nějakým způsobem popasovat,“ dodává.

Podle náměstka primátora Aleše Boháče ze Starostů pro Ostravu už magistrát o problematickém místě ví a bere ho jako součást celku. „S většinou starostů jsme se s dohodli, že jakmile dořeší sanační práce a opravdu se to zklidní, tak si zkusíme do mapy zakreslit i slabá místa, která silné deště pocítila,“ uvádí Boháč.

„Nejedná se jenom o vodní díla, i některé bezejmenné potoky a další věci. Dohodli jsme se na tom, že nehledě na to, čí je to majetek, dojde k proměření všech jednotlivých skutečností – ať víme, po jaké nápravě do budoucna voláme,“ doplnil.

Přezkoumání slabých míst v protipovodňové ochraně města začne zhruba za měsíc.