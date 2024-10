‚Bez výtahu a teplé vody je to na nic.‘ Lidé v Hanušovicích se vrací do vytopených domovů

V Hanušovice na rozdíl od jiných měst na Jesenicku už funguje elektřina i plyn. „Měli jsme štěstí,“ říká Marek Kostka, nezávislý starosta města. Hasiči tam z největšího sídliště před dvěma týdny evakuovali stovky lidí. Ti už se postupně do svých bytů zase vrací.

Statik totiž potvrdil, že voda podemleté panelové domy nijak nenarušila. Zpátky je i paní Eva se svými dvěma malými syny. „Je to blbé, protože bydlíme v pátém patře. Neměli jsme ani výtah, ten nám obnovili včera. Bez teplé vody je to také na prd. Jde to postupně. Snažíme se mít trpělivost, ale je to dlouhé,“ hodnotí Eva.

Opravy poničených rozvodů městské teplárny by měly skončit už tento týden. Lidé se tak dočkají tepla i teplé vody. Provizorně upravený je také nájezd na most přes Moravu v Pražské ulici.

Rád je za to i Jan Ludvík. Rozvodněná řeka odřízla jedinou příjezdovou cestu k jeho domu. „Chodím na dialýzu, jezdím do Olomouce na chemoterapie a potřebuji každý druhý den jezdit. A tam se nedá jet, protože je to nebezpečné. Jedno další auto máme na druhé straně řeky a k tomu chodím pěšky,“ říká.

Oprava cest

Mnohem déle zřejmě potrvají opravy poničených cest. Neprůjezdné zůstávají směrem do Jeseníků i do Starého Města.

„Olomoucký kraj na opravách krajských komunikací pracuje a doufáme, že do zimy se to podaří aspoň provizorně zprovoznit, protože tyto cesty budou nahrazovat vlaková spojení na Jeseník. Na Šumperk také nemáme vlakové spojení a na Staré Město také,“ říká starosta Kostka.

Podle Správy železnic by se vlaky na trati z Bludova do Hanušovic měly vrátit v polovině listopadu. Opravy z Hanušovic do Branné pak skončí ještě o měsíc později. Do té zde budou vlaky nahrazovat posílené autobusové spoje.