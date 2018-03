Dallas Stars

24. 8. 2016 |Jakub Knoll |Hokej

Hokejový útočník Jiří Hudler by měl od nadcházející sezony NHL působit v Dallasu. Podle informací zámořských médií podepsal český hráč s texaským celkem smlouvu na jeden rok, během kterého by si měl vydělat dva miliony dolarů. Hudler se do Dallasu stěhuje poté, co minulou sezonu končil jako hráč Floridy Panthers.