Colorado padlo s Dallasem a v sérii ztrácí 1:2 na zápasy, Nečas nebodoval. Na led se vrátil Landeskog

Urputnou třetí bitvu mezi Coloradem a Dallasem začali lépe domácí Avalanche. V čase 8:09 je poslal do vedení třicetiletý Valerij Ničuškin, který si vzal puk u modré čáry a po sólové akci překonal brankáře Stars Jakea Oettingera kličkou do forehandu.

Dallas však dokázal odpovědět a poslat zápas do prodloužení. Ve třetím dějství v početní převaze protečoval střelu Thomase Harleyho za záda Mackenzie Blackwooda kapitán Stars Jamie Benn.

V prodloužení pak o výhře Stars rozhodl Tyler Seguin. Martin Nečas odehrál za Avalanche více jak 23 minut a jednou vystřelil na branku.

Tyler Seguin scores the @Energizer overtime winner, and the @DallasStars have a 2-1 series lead! #StanleyCup pic.twitter.com/SwhKHi3G4Y