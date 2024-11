Florida si v Tampere poradila s Dallasem, gólem a třemi asistencemi se blýskl Barkov. Poprvé hrál Nosek

Na ledě Nokia Areny, kde se bude hrát v sobotu i odveta, se v pátek představilo celkem sedm finských hráčů. Tři z nich se zapsali mezi střelce, mezi nimi hvězdný Barkov, jenž v 8. minutě zvýšil už na 2:0 pro letošní vítěze Stanley Cupu.

ALEKSANDER BARKOV SCORES IN HIS HOMETOWN! 😼 #NHLGlobalSeries 🇺🇸: @NHLNetwork 🇨🇦: @Sportsnet or stream on Sportsnet+ ➡️ https://t.co/4KjbdjVctF pic.twitter.com/UMyLb83NZ6

V dresu Panthers se prosadil i Anton Lundell, jedním ze střelců Dallasu byl zase jiný Fin Esa Lindell.

Florida vedla od 28. sekundy, kdy otevřel skóre Evan Rodrigues. V 51. minutě Sam Reinhart zvýšil druhým gólem v zápase už na 6:2, Stars se v závěrečné pětiminutovce podařilo výsledek upravit.

