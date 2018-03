Lukáš Krpálek

10. 3. 2017 |Petr Kadeřábek, Jakub Knoll |Ostatní sporty

Asi každý z nás si po úspěchu Lukáše Krpálka na olympijských hrách dokáže představit, jak to vypadá, když se na tatami perou dva judisté. Co se ale stane, když se najednou utkají na žíněnce více než dvě stovky borců v kimonech, to si dovede představit jen málokdo.