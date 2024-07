Lacina o judistech: Klammert jako judista dozrál, Zachová je nadřená a Krpálek má psychiku šampiona

Na olympijských hrách v Paříži se představí tři čeští judisté. Už v úterý v hmotnostní kategorii do 63 kilogramů zabojuje Renata Zachová, o den později ve váze do 90 kilogramů David Klammert a 2. srpna pak mezi nejtěžšími judisty nastoupí k obhajobě zlata Lukáš Krpálek. O ambicích i připravenosti českých reprezentantů mluvil v rozhovoru pro Radiožurnálu Sport kouč Petr Lacina. Paříž 20:14 29. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Judista Lukáš Krpálek se chystá na start na olympijských hrách v Paříži | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Jak je připravená Renata Zachová, která jako první z českých judistů nastoupí do olympijské soutěže?

Je sice nejmladší členkou naší judistické výpravy, ale už toho absolvovala hodně. Je to docela zkušená závodnice. Vypozoroval jsem, že to má v hlavě srovnané a věřím, že vrcholnou akci zvládne. Necháme se překvapit.

Může jí prospět, že je závodní dříč? Prospěje jí to, když nebude spoléhat jenom na techniku?

Určitě. Očekávám, že utkání budou hodně vyrovnaná. Renata je hodně nadřená a většinu utkání dotáhne do zlatého skóre a prodloužení. Většinou tam má pozitivní bilanci.

V úvodním kole vyzve Maďarku Szofii Ozbasovou, se kterou už v minulosti zápasila. Může jí to pomoci?

Obě se dobře znají. Ve většině zápasů dokázala Maďarku Renatu hodit. V posledních vzájemných duelech už si to Renata načetla a dokáže si to hlídat.

O den později než Renata Zachová do bojů nastoupí David Klammert. Minule si vybral nováčkovskou daň, je nyní o tři roky později připravenější?

Judisticky dozrál. Pochopil určité principy a nyní dělá nejlepší judo ve svém životě. Dříči se k tomu musí propracovat a to je právě jeho případ.

Jak může Davida ovlivnit to, že bude bojovat proti domácímu Francouzovi před plným hledištěm?

Budeme se snažit, aby ho to nerozhodilo. Doufám, že ho to spíše vybudí ke skvělému výkonu.

Nadstandardní výkon určitě bude muset předvést Lukáš Krpálek, který do soutěží zasáhne 2. srpna. Jak moc těžké to pro něj bude letos v Paříži?

Bude to těžké jako poprvé, i jako podruhé. Velice dobře si pamatuji, jak Lukáš na olympijských hrách v Riu dvacet vteřin do konce prvního utkání prohrával a už jsem si na té trenérské židli říkal, jak pojedeme po prvním kole domů. Nakonec to dopadlo úplně opačně a úspěchy se podařily zopakovat i v Tokiu. I v Paříži se může stát cokoliv. Ještě jsem nestudoval videa Lukášovo soupeře, ale uvidíme, zda půjde vůbec hodit. Japonci judo umí. Určitě to nebude žádná sranda. Bude to zase padesát na padesát.

Jak se u Lukáše Krpálka projevuje psychika šampiona? Může mu pomoci na místě přítomnost rodiny? Poslechněte si celý rozhovor s šéfem judistické výpravy v Paříži Petrem Lacinou výše.