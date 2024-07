K Lukášovi mám velký respekt. Nést vlajku je splněný sen, těší se Horáčková na premiéru v roli vlajkonoše

Judista Lukáš Krpálek a lukostřelkyně Marie Horáčková ponesou českou státní vlajku na slavnostním zahájení olympijských her v Paříži. Krpálek už roli vlajkonoše plnil v roce 2016 v Riu, pro Horáčkovou půjde o premiéru. Paříž 10:36 25. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukostřelkyně Marie Horáčková bude vlajkonoškou českého olympijského týmu v Paříži | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Právo / Profimedia

„Vlajkonoše si vybrali sami sportovci. Výsledky hlasování dopadly tak, že vlajku ponese opět Lukáš Krpálek a půjde s ním Maruška Horáčková,“oznámil šéf české výpravy v Paříži Martin Doktor.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak reagovali čeští vlajkonoši Lukáš Krpálek a Marie Horáčková na volbu od ostatních sportovců

Následně to osobně oznámil Marii Horáčkové přímo v olympijské vesnici. „Chceme ti pogratulovat, protože si tě sportovci zvolili. Vypadá to, že máš radost,“ reagoval Doktor.

Splněný sen Horáčkové

„Je to splněný sen a přání,“ radovala se mistryně světa v lukostřelbě Marie Horáčková, kterou výsledky hlasování sportovců překvapily. Ještě v Praze výsledky zaskočily i Lukáše Krpálka, který sám dal hlas svému velkému kamarádovi vodnímu slalomáři Jiřímu Prskavcovi. „Hlas jsem dával Jířovi, protože jsem mu to přál. Sportovci si ale zvolili mě, takže to přijímám. Je mi obrovskou ctí být vlajkonošem a těším se na to,“ vzkázal z Prahy Lukáš Krpálek.

Na sílu paží dvojnásobného olympijského vítěze bude spoléhat Marie Horáčková, která má strach, aby se nedopustila nějakého faux pas. Třeba, aby jí během plavby nespadla vlajka do řeky Seiny. „Je dobré, když tam pojede Lukáš, že to podrží. Bude silný. Mám radost, že dalším vlajkonošem je Lukáš, protože si ho hodně vážím a mám z něj velký respekt. Osobně se tolik neznáme,“ přiznává Horáčková.

Slavnostní zahájení olympijských her začne v pátek 26. července v 19 hodin a 30 minut a stanice Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu.