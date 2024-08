Triumf Siniakové, rychlý Krpálkův konec a neúspěch Liptáka. Jak se v Paříži dařilo obhájcům zlata z Tokia?

Olympijské hry v Paříži skončily, a tak je prostor pro bilancovaní. Jak se ve Francii dařilo českým sportovcům, kteří jeli obhajovat zlato z předchozích her v Tokiu? Takových bylo pět a z dalšího triumfu nebo medaile se tentokrát radovala jen Kateřina Siniaková. O „klasickou“ obhajobu ale u české tenistky nešlo. Paříž 15:52 12. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková dala na stupni vítězů v objetí Tomáše Macháče průchod emocím | Foto: Violeta Santos Moura | Zdroj: Reuters

Před třemi roky v Tokiu totiž tenistka Kateřina Siniaková vyhrála spolu s Barborou Krejčíkovou ženskou čtyřhru. V této kategorie se letos stejný pár dostal jen do čtvrtfinále, zlato ale Siniaková získala po boku Tomáše Macháče ve smíšeném deblu. Radost měla z toho, že zatímco v Tokiu se kvůli covidu hrálo před prázdnými tribunami, v areálu Rolanda Garrose cítila velkou podporu.

„Je to nádhera. Je neuvěřitelné, že každý zápas je na stadionu plno a je tu hodně českých fanoušků. Atmosféra je úžasná a je skvělé reprezentovat Česko. Velký dík fanouškům, že nás burcují a vedou k lepším výsledkům,“ pochvalovala si Siniaková v Paříži.

Další čeští šampioni z Tokia už tak úspěšní nebyli. Nejdál měl k obhajobě zlata sportovní střelec Jiří Lipták, který v disciplíně trap pokazil hned druhou z pěti kvalifikačních položek a už v tu chvíli věděl, že nepostoupí do finále. Nakonec skončil osmnáctý. „Je mi 42 let, a když jsem dělal rozhovor do kamery, tak se mi hrnuly slzy do očí. Je to ale dobré znamení, že mi na tom záleží,“ přiznal Lipták.

Judista Lukáš Krpálek získal zlatou medaili dokonce na dvou předchozích olympijských hrách. V Paříži ale skončil už v osmifinále. A byl podobně zdrcený jako Lipták. „Všichni mi říkali, ať si to užiju, že už nemusím nikomu nic dokazovat. Když jdu ale na zápas, tak tam chci nechat všechno a medaili vybojovat. Mrzí mě to a myslím si, že mě to bude ještě dlouho mrzet,“ říkal po nečekaně rychlém konci v Paříži Krpálek.

Nejblíž se ze zlatých tokijských mužů dostal k obhajobě zlata vodní slalomář Jiří Prskavec. Do finále postoupil bez větších problémů, v něm ale obsadil osmé místo. Vnímal to trochu jinak než dva předchozí neúspěšní obhájci. „Nemůžu říct, že jsem zklamaný. Mít medaili na krku by samozřejmě bylo krásné, ale pořád nevidím chybu, kterou bych tam udělal. Jel jsem to, co jsem chtěl, ale někdy to neklapne. Už jsem dost starý na to, abych byl zklamaný,“ uznal český reprezentant ve vodním slalomu.

Prskavec pak navíc ještě dostal možnost zabojovat o medaili v další disciplíně, když se zúčastnil kajak krosu. Ten ale pravidelně netrénuje a skončil ve čtvrtfinále.