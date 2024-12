Krpálek sbíral před sezonou síly rybařením na volném moři. ‚Zážitek, který v sobě budu mít navždy,‘ říká

„Z olympiády jsem odjížděl zklamaný, věděl jsem, že jsem měl na víc. S Japoncem Tatsuru Saitem se potkávám velmi často na tréninkových kempech v Japonsku a vím, že to je soupeř, který rozhodně porazit jde. O to víc mě to mrzelo, ale o to větší motivaci to ve mně zažehlo, že se budu chtít vrátit silnější,“ vzpomíná na brzký konec na olympiádě Lukáš Krpálek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se judista Lukáš Krpálek připravuje na novou sezonu

K tomu, aby se český judista vrátil silnější, si ale potřeboval nejprve pořádně odpočinout. Už dlouho sbírá psychické síly při rybaření a jinak tomu nebylo ani letos. Tentokrát si ale splnil sen a vydal se rybařit na volné moře poblíž Seychelských ostrovů.

„Troufám si říct, že jsem s rybami zažil opravdu hodně, ale tohle byl silný zážitek, který v sobě budu mít navždy. Pestrost ryb, co ten oceán nabízel, byla něco nádherného, byly tam pětimetrové ryby, které se vynořovaly a zanořovaly. Bylo to něco úžasného vidět padesát metrů od lodi ryby, které jsou pomalu stejně velké jako ta loď. Musím říct, že jsem byl trochu znepokojený, ale bylo to hezké,“ rozplývá se Krpálek a hned přidává konkrétní zážitek.

„Když jsme tahali nějakou rybu, tak najednou připlulo stádo žraloků, celou nám ji roztrhalo a vytáhli jsme jenom hlavu, to bylo zajímavé. Chlapi, co tam byli s námi, říkali: ‚Hlavně tam nikdo nespadněte, jinak je po vás.‘ Takže samozřejmě strach tam taky byl,“ přiznává čtyřiatřicetiletý judista.

28:34 Judista Krpálek chtěl Saitovi vrátit olympijskou porážku ještě letos. ‚Potřebuji si ale odpočinout,‘ říká Číst článek

A nebylo to jen jednou, kdy měl český silák na lodi strach. „Největší úlovek vytáhl brácha, ten chytil asi třímetrového žraloka, který říkali, že měl tak 200 až 250 kilo. My jsme se báli, když už byl blízko lodi, tak jsme šli na druhou stranu. Místní, co tam byli, vytáhli háček a rybu jsme zase pustili. Ale zážitek to byl velký,“ popisuje zážitek z největšího úlovku český judista.

Teď už ale Lukáš Krpálek myslím na novou sezónu. Judistického tréninku zatím moc nemá, ale pilně pracuje na fyzické kondici a síle. Od ledna začne naplno i s tréninkem na tatami.

„Hned začátkem roku budu odjíždět na první zahraniční kemp do Mittersillu, takže se těším, že se do toho pustím. Na to budou navazovat další kempy, ať už v Paříži, plánujeme tam pravděpodobně i Japonsko. První start v příští sezoně by měl být na přelomu února a března, pravděpodobně Grand Prix v Linci,“ nastínil český zápasník plány na novou sezonu.

Do turnaje nastoupí Krpálek po dlouhých deseti letech s modrou jmenovkou na kimonu. Zlatou totiž mohou nosit jen úřadující olympijští vítězové a tu červenou zase mistři světa a právě tu by si chtěl vybojovat na červnovém šampionátu v Budapešti.

„Vždycky jsem měl Budapešť hrozně rád, rád jsem tam startoval. Moje první medaile z mistrovství Evropy byla právě z Budapešti, kde jsem rovnou vyhrál, to bylo v roce 2013. Hrozně rád bych na to navázal a vybojoval si ještě medaili z mistrovství světa,“ plánuje Krpálek.

Dál už ale zatím koukat nechce. Jestli třeba vydrží až do olympijských her v Los Angeles v roce 2028, o tom vůbec nepřemýšlí. Co je ale jisté, to je hmotnostní kategorie, ve které se bude v nové sezóně prát.

„Rozhodně v těžké, pro mě asi stovka už definitivně skončila,“ říká rezolutně český judista, aktuálně vážicí 121 kilogramů.