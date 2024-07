Olympijský rok Krpálka: Nepříjemné shazování váhy, láska k Japonsku, asijská kuchyně a čas s dětmi

Celý rok sledoval cestu judisty Lukáše Krpálka nejen na olympijské hry do Paříže reportér Petr Kadeřábek. Časosběrný dokument Olympijský rok nabízí pohled do zákulisí přípravy dvojnásobného olympijského šampiona, jeho lásku k Japonsku, tradiční asijské kuchyni, ale také ho ukazuje jako otce dvou dětí. Praha 18:29 13. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Krpálek | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Žádný judista v historii nedokázal to co Lukáš Krpálek. Během kariéry vybojoval titul olympijského vítěze, mistra světa, mistra Evropy a byl světovou jedničkou v obou nejtěžších hmotnostních kategoriích.

Nejlepší tréninkové podmínky nachází český reprezentant v Japonsku.

„První týden tréninku v Japonsku je pro mě vždy náročný s ohledem na časový posun. Vstávám trochu později, zhruba v půl deváté až v devět. Trénink pak mám později, tedy kolem desáté hodiny. Když už se pak přetočím do režimu, tak tréninky začínají dřív, abychom pauzu mezi nimi měli delší,“ popisuje Krpálek.

„Tréninky s Japonci jsou primárně o zápasech. Často opakujeme nástupy do chvatů, s přetočením do rotací a hody. Objemy tréninků jsou obrovské a to je hlavní důvod, proč tam jezdíme. Zápasíme s judisty, kteří jsou vyrovnaným soupeřem,“ zdůrazňuje.

Nepříjemné shazování váhy

Japonskou přípravou i opakovaným shazováním váhy Krpálek najednou začne poznávat svoje tělo, jako nikdy před tím.

„Když jsem vstupoval do váhovky do 100 kilo, váha se mi pohybovala někde kolem 108 až 109 kilo. Nebyl žádný problém do toho vstoupit. Jenomže člověk to shodil jednou, dvakrát, třikrát a najednou po třetím shozu tělo zareagovalo tak, že už nechce. A najednou váha vyskočila na 116 až 117 kilo. S tím už se hrozně těžko pracuje,“ popisuje.

Na olympiádě v Tokiu 201 český judista zápasil s váhou 109 kilogramů. Stal se tak nejlehčím vítězem kategorie nad 100 kilogramů v historii. To byl důvod, proč začal uvažovat o startu v nižší váhové kategorii.

Děti

Když odjede Krpálek na závody, dětem se po tátovi stýská. A maminka jim musí připomínat, že z domova odjíždí kvůli své práci.

„Je to patrné hlavně večer. Přes den je to chaos. Škola, školka, pak jedeme s Mariánkou na gymnastiku, s Tondou na hokej, na judo. Když přijdeme domů, Tonda si napíše domácí úkoly, pak přijde koupání, večeře a uspávání. A při něm jim říkám, že je to jen práce, že jednou přijde den, kdy pověsí kimono na hřebík a bude s nimi víc,“ upřímně popisuje Krpálkova manželka.

