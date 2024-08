Zachrápal jsem při soupeřově chvatu, který znám, smutní Krpálek po konci v olympijském osmifinále

Judista Lukáš Krpálek třetí zlato z olympijských her za sebou nezíská. V prvním kole sice porazil Nizozemce Snippeho, v osmifinále ale prohrál na ippon s Japoncem Saitem, Zklamaný český judista v rozhovoru pro Radiožurnál Sport přiznal, že zaváhal při chvatu, který od soupeře očekával. Paříž 12:44 2. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Judista Lukáš Krpálek v olympijském osmifinálovém boji se soupeřem z Japonska | Foto: Arlette Bashizi | Zdroj: Reuters

V zápase jste měl dva dobré nástupy, ale pak Japonec kontroval jedním nástupem a je konec. Co se tam stalo?

Nevím. Cítil jsem se celkově dobře. Když jsem přijel do haly, tak jsem si říkal, že by to mohlo jít. Bohužel jsem tam zachrápal při jednom chvatu, o kterém vím, že soupeř dělá. Byl v úchopu hodně silný. Naším úkolem bylo zvládnout začátek, ustát to a porazit ho, až bude trochu unavenější. Ještě jsem se mu do toho hezky předklonil, což je pro něj výhoda.

Vypadl jste už ve druhém kole, takže není žádná možnost opravy. Je zklamání horší?

Je to jedno. Přijel jsem sem udělat medaili a rozhodně mě to bude mrzet dlouho. Všichni mi říkali, ať si to užiju, že už nemusím nikomu nic dokazovat. Já ale když jdu do zápasu, tak chci medaili vždy vybojovat. Japonec Saito je velmi dobrý judista, ale rozhodně je k poražení.

Jak vidíte vaši budoucnost? Pokusíte se ještě na příštích olympijských hrách v Los Angeles vrátit na stupně vítězů?

Teď nevím, co bude zítra. Rozhodně si budu chtít odpočinout. Příprava na olympiádu a předchozí sezony byly unavující. Sice tam nějaké pauzy byly, ale přece jen člověk už regeneruje hůře než před deseti lety. Těšil jsem se až bude po olympiádě, ale rozhodně s tím, že to dopadne lépe. V dalších dnech a týdnech přijde odpočinek a pak rozhodnutí, co bude dál.