Budoucnost bez ledovek na silnicích a chodnících? Brněnští vědci vyvíjejí zahřívatelný beton

Odborníci z Vysokého učení technického v Brně vyvíjejí beton zahřívaný slabým elektrickým proudem. V rizikových úsecích by mohl zamezit vzniku námrazy, ledovky a náledí. Cenu materiálu chtějí regulovat i využitím odpadních surovin. Na trh by mohl přijít v roce 2025. Brno 22:41 14. listopadu 2023

Nebezpečné námrazy na mostech a chodnících by mohly být brzo minulostí. Vědci z brněnského Vysokého učení technického totiž vyvíjejí beton, který je díky příměsi uhlíku vodivý. Pouštějí do něj asi takový proud jako do aku vrtačky a zahřívají ho tak až o 20 °C.

Na brněnském VUT vyvíjejí zahřívatelný asfalt

„Když si budeme chtít názorně demonstrovat elektrovodivost, tak si uděláme elektrický okruh se čtyřmi zabudovanými ledkami,“ vysvětluje Jindřich Melichar z fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

Má před sebou dva kvádry betonu. Bere svorky a připevňuje je kvádr s novou vodivou směsí. Hned se rozsvěcí čtyři žárovky. „Aplikovali jsme 6 Voltů a proudí nám tam 1,3 Amper,“ popisuje Melichar.

Výzkumníci Vysokého učení technického v Brně ale takové směsi nevyvíjejí, aby rozsvěceli žárovky. „Účel výzkumu je vyvinout materiál, který bude schopný se vyhřívat,“ dodává Jindřich Melichar.

Při sáhnutí na samotný beton, do kterého jde proud, i na elektrody není cítit žádný proud. Zato je znát, že je beton zahřátý.

Regulace spotřeby

„Když bude mráz -10 stupňů, jsme schopni ten materiál ohřát až na 10 stupňů, což ale zase na druhou stranu nechceme. Nám stačí asfalt zahřát nad bod mrazu, abychom zbytečně neplýtvali energií,“ objasňuje Melichar.

Jaká bude spotřeba energie, bude záležet také na celkovém objemu vyhřívaného betonu. Cenu ale sníží automatizovaný systém, který bude pouštět proud, jen když to bude nutné.

„Vyhřívání by se využívalo v okamžiku, kdy by sněžilo nebo byla námraza. Takovým typickým příkladem jsou mosty, které v zimě promrzají, a tak vzniká ledovka, autobusové zastávky, chodníky a tak dále,“ konstatuje vedoucí projektu a děkan fakulty stavební VUT Rostislav Drochytka.

Užití odpadních surovin

Hlavní přísadou vodivého betonu je uhlík. Je to tzv. druhotná surovina, v podstatě odpad, třeba z petrochemického průmyslu, ale mohou to být i prosté saze ze spalování. A i když vodivý beton bude dražší než ten běžný, právě využití druhotných surovin cenu sníží.

„Snažíme se skutečnou cenu regulovat těmi odpady tak, aby byla ideálně srovnatelná. Ale pravděpodobně tam rozdíl bude, řádově deset, dvacet procent,“ vypočítává Drochytka.

Na těchto materiálech vědci spolupracují se soukromou firmou. Na trh by se i s automatickou řídící jednotkou měly dostat v roce 2025.